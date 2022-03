Una piattaforma di ghiaccio grande quanto Roma collassa in Antartide

Alcune immagini satellitari documentano la drammatica fine di una grande piattaforma di ghiaccio. La banchisa Conger, che si estendeva per circa 1.200 Km quadrati al largo della costa nell'Antartide orientale vicino alla grande piattaforma Shackleton, si è completamente staccata intorno al 15 marzo. Il risultato di questo crollo è un nuovo iceberg, denominato C-38 dallo U.S. National Ice Center (USNIC) in un comunicato stampa del 17 marzo: " L'iceberg C-38 si è staccato dalla banchisa Conger nella regione di Wilkes Land in Antartide […] C-38 comprendeva praticamente tutto quel che rimaneva della piattaforma di ghiaccio Conger, che era adiacente alla piattaforma Glenzer che si è staccata la settimana scorsa come iceberg C-37". Tutto questo mentre in quel settore del continente si registravano temperature insolitamente alte.

Alla stazione Concordia, la base congiunta italo-francese nell'Antartide orientale, a metà marzo le temperature hanno raggiunto un massimo di meno 11,8 gradi Celsius. Circa 30 gradi in più della media abituale in questo periodo dell'anno. Le temperature record, riporta il Guardian, sarebbero il risultato di un fiume atmosferico che ha intrappolato il calore. Allo stato gli scienziati non sono in grado di collegare direttamente l'ondata di aria calda che ha avvolto la regione con il collasso della piattaforma.

Catherine Colello Walker, scienziata della Terra presso la Nasa e la Woods Hole Oceanographic Institution, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una serie di immagini satellitari Landsat e Modis che, a partire da gennaio e fino al 23 marzo documentano l'evento. La scienziata ha detto al Guardian che anche se la piattaforma Conger è relativamente piccola, “si tratta di uno degli eventi di collasso più significativi in tutta l'Antartide dai primi anni 2000, quando si disintegrò la piattaforma di ghiaccio Larsen B. Non avrà effetti enormi, molto probabilmente, ma è un segno di ciò a cui andiamo incontro”.

Le dimensioni della piattaforma Conger erano circa un terzo di quelle della Larsen B, che si è disintegrata nel 2002. La Conger, spiega Colello Walker, ha cominciato ad assottigliarsi gradualmente a partire dalla metà degli anni 2000, fino all'inizio del 2020. In questi primi mesi del 2022 l'accelerazione: all'inizio di marzo, la banchisa sembrava aver perso più della metà della sua superficie rispetto a gennaio quando misurava circa 1.200 kmq.