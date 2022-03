La Russia attacca la base dei peacekeeper vicina al confine con la Polonia

35 morti e 134 feriti, è il bilancio dell'attacco lanciato dai russi contro la base miliare ucraina di Yavoriv, nella regione di Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia.

Secondo il governatore locale, Maksym Kozytsky, contro la base, che ospita regolarmente anche truppe internazionali, sono stati lanciati oltre 30 missili.

L'incursione russa sembra essere un chiaro messaggio a Nato e Ue. Il raid è arrivato dopo i nuovi annunci, da parte americana, rispetto all'invio di armi all'esercito ucraino attraverso la Polonia. Proprio ieri la Russia aveva fatto sapere che i convogli di armi straniere per l'Ucraina sarebbero stati considerati "bersagli legittimi".

Il Centro internazionale per la pace e la sicurezza, creato nel 2007 per addestrare le forze armate ucraine, soprattutto per le missioni di peacekeeping, è lo stesso posto dove a settembre si sono svolte le esercitazioni militari in coordinamento con la Nato, Rapid Trident - 2021, manovre che andarono avanti fino al 1 ottobre.