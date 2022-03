Zaporizhzhia: la centrale nucleare più grande in Europa, la quinta al mondo

Le forze militari russe hanno colpito la centrale nucleare più grande d’Europa, provocando un incendio in un edificio secondario. L'impianto rifornisce quasi metà dell'energia nucleare dell'Ucraina. L' incendio è stato domato nelle prime ore del mattino. L'autorità di regolamentazione nucleare ucraina ha affermato che l’incendio non ha colpito le apparecchiature essenziali e che non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni. Queste informazioni sono state confermate dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Iaea).

Al lavoro, sotto il comando russo, i 13 mila operai occupati nella centrale nucleare.

A Marganetz, uno dei centri più vicini alla centrale il sindaco, Gennady Borovic, distribuisce pillole allo iodio a tutta la popolazione.