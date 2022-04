"È un inferno, scappate". L'evacuazione dei civili a Kramatorsk

Le autorità locali hanno esortato i residenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk ad andarsene. Queste immagini si riferiscono all'evacuazione di civili da Kramatorsk, capoluogo del Donbass. "È un inferno", ha detto il governatore ucraino della regione di Lugansk, Sergei Gaidai, su Facebook lunedì sera. I combattimenti "sono incessanti" in diverse città. Martedì ha esortato i suoi concittadini a partire. "Migliaia di residenti di Creminna non hanno avuto il tempo di andarsene e ora sono ostaggi dei Russi".

"I russi hanno sparato a persone che cercavano di lasciare Creminna", ha aggiunto il governatore, sostenendo che quattro persone erano state uccise mentre cercavano di lasciare la città con i propri veicoli. "Case, edifici, un complesso sportivo e altre strutture sono state distrutte a causa dei bombardamenti nella città e nelle vicine città di Rubizne e Lysychansk. A Lysychansk, l'edificio del dipartimento di polizia di pattuglia regionale è stato distrutto, provocando il ricovero in ospedale di sei poliziotti. Esorto caldamente le persone a evacuare..."

Creminna, che aveva una popolazione di circa 18.000 abitanti prima della guerra e si trova a circa 50 chilometri a nord-est di Kramatorsk, sarebbe dunque caduta in mano russa, anche se il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovich ha detto che erano ancora in corso "intensi combattimenti nelle strade". Sempre il governatore Gaidai dice che combattimenti sono in corso a Rubijne (15 km a est di Kreminna) e Popasna (75 km a sud): "È impossibile contare il numero di civili uccisi", ha detto, anche se ha stimato in 200 il numero di morti in queste zone. L'offensiva di Mosca ha ucciso almeno otto civili lunedì e un altro martedì nelle regioni del Lugansk e Donetsk, secondo le autorità locali. Quattro di loro - una famiglia - sono stati uccisi dal fuoco russo mentre cercavano di fuggire da Creminna, secondo quanto riferisce Il governatore Gaidai.

A causa del mancato accordo con i russi, martedì non è stato possibile organizzare corridoi umanitari in tutto il paese per il terzo giorno di fila, ha detto martedì mattina il vice primo ministro ucraino Iryna Iryna Verechtchuk.