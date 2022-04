59a Biennale delle Arti di Venezia: all'artista americana Simone Leigh il Leone d'Oro

La Giuria della 59ma Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, presieduta da Roberto Cicutto e curata da Cecilia Alemani, ha premiato col Leone d'Oro per la miglior partecipazione alla mostra 2022, dal titolo “Il latte dei sogni" l'americana Simone Leigh, con "Sovereignty".

L’opera scultorea di Simone Leigh ruota intorno a temi quali storia, razza, genere, lavoro e monumenti, creando una narrazione sulle donne di colore, sul loro lavoro e la loro resilienza. Per la Biennale d’Arte di Venezia Simone Leigh ha creato una serie di sculture figurative in bronzo e ceramica, fondendo linguaggi culturali e intrecciando riferimenti all’arte dell’Africa occidentale del XIX secolo, alla cultura materiale dei primi neri americani e alla storia coloniale delle esposizioni internazionali. Simone Leigh canta la grinta delle donne nere con il suo progetto per la prossima Biennale di Venezia. L'artista vincitrice del premio Hugo Boss si è ispirata a una parola del vernacolo afro-americano, "grittin", per intitolare l'installazione del padiglione americano.

Grittin evoca “l’atteggiamento di protezione, resilienza, stoicismo” delle donne nere ma anche il “grit” e cioè “la qualità tangibile della sabbia o della pietra con cui sono fatte”, ha spiegato Jill Medvedow, la direttrice dell’Institute of Contemporary Art di Boston.

Questa edizione della Biennale d’ Arte è un evento complesso e denso di temi strettamente legati alla contemporaneità anche negli ambiti delle scienze e dell’ arte del nostro tempo.

Cinque paesi – Camerun, Namibia, Nepal, Oman e Uganda – partecipano per la prima volta in assoluto mentre altri tre – Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan – sono presenti per la prima volta con un loro proprio padiglione.

Chi è Simone Leigh

Nasce nel 1967 a Chicago da genitori giamaicani, ha avuto mostre al Whitney e al Guggenheim e nel 2019 la sua monumentale "Brick House", commissionata dalla Alemani, ha accolto milioni di visitatori sul plinto della High Line.

Lavora a New York City in vari media tra cui scultura, installazioni, video, performance e pratica sociale. Insegna nel dipartimento di ceramica presso la “Rhode Island School of Design". Leigh descrive il suo lavoro come "autoetnografico" e i suoi interessi includono arte africana, oggetti vernacolari, performance. Il suo lavoro esplora l'emarginazione delle donne di colore e considera la loro esperienza al centro della società americana.

Simone Leigh ha creato la Free People's Medical Clinic , un progetto di pratica sociale sviluppato con il collettivo Creative Time nel 2014. La struttura si trovava nel quartiere di Bedford- Stuyvesant nel cuore di Brooklyn a New York in un edificio risalente al 1914, di proprietà di Josephine English una ginecologa americana che fu la prima donna nera ad aprire uno studio privato a New York e che nella vita è stata anche una importante filantropa.

Simone Leigh usa una strategia da lei definita "la creolizzazione della forma", fondendo linguaggi culturali disparati e mescolando riferimenti all'arte dell'Africa occidentale dell'Ottocento, la cultura materiale dei primi neri americani e la storia coloniale delle esposizioni internazionali.