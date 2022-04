64 Grammy. Trionfano Jon Batiste, Silk Sonic e Olivia Rodrigo. Zelenski: "Aiutateci"

Il superduo Silk Sonic vince per la registrazione e la canzone dell'anno con 'Leave the Door Open'. Cinque premi al jazzman Batiste. Olivia Rodrigo migliore nuova artista. Tre premi rock per i Foo Fighters, dopo la morte di Hawkins. Zelensky in un videomessaggio ai Grammy: "Aiutateci, riempite il silenzio della morte con la vostra musica", ha detto il presidente ucraino.