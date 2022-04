A Rimini l'albergatore che lotta per continuare a ospitare bimbi e mamme in fuga dall'Ucraina

“La mia struttura ha iniziato ad accogliere il 5 marzo. Erano in tanti, tutte mamme e bambini in fuga. Ho visto i loro sguardi persi, smarriti, non potevo fare diversamente che aprire le porte del mio albergo”.

A parlarci è Stefano Lanna, 45 anni, albergatore di Rimini. La sua “struttura” è il Family Hotel Margherita di Miramare, 600 mila presenze l’anno. Da un mese è diventato uno dei centri di accoglienza della riviera romagnola. C’è tutto quello che serve: cibo, abiti, prodotti per l’igiene e giocattoli per i bambini. Insieme al suo, anche altri alberghi si sono messi a disposizione dei rifugiati.

“Tra le prime persone che ho accolto, c’era una giovane donna incinta di otto mesi. Era stremata dopo aver fatto un viaggio lunghissimo. Qualche giorno fa ha dato alla luce una bambina, Zlata, già rientrata in albergo dall’ospedale. Una gioia immensa vederla nascere qui. Il suo papà che combatte in patria l’ha vista in videochiamata”.

In tutto, Stefano ha accolto nel suo albergo 167 persone, esclusivamente in maniera solidale, senza l’intervento di alcuna associazione, solo con il supporto di tanti riminesi e non solo che donano di tutto, soprattutto scorte di cibo. “Oggi ho appena ricevuto da un donatore che vuole restare anonimo 120 chili di pasta e di farina. Abbiamo una dispensa colma di ogni genere alimentare”. Insieme alla nuova comunità italo-ucraina nata nel suo albergo ha vissuto anche i momenti bui, quando due donne hanno appreso della morte dei loro compagni.

A Rimini sono arrivati tra i 4 e i 6 mila ucraini. È la città italiana che ne ospita di più perché, lungo la Riviera Romagnola, vive una comunità ucraina di circa 5 mila persone. Per lo più sono donne impiegate nel lavoro domestico che hanno detto a figlie e nipoti di raggiungerle. Troppi arrivi per la Prefettura di Rimini che ha deciso di spostare una parte di rifugiati altrove.

Continuare a dar loro rifugio

Da padre di quattro figli e genitore affidatario di diversi bambini provenienti dallo Zimbabwe, Stefano conosce bene i bisogni dei più piccoli e li ha presi subito a cuore.

“Nel mio albergo sono arrivati 17 ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Ci siamo attrezzati subito -racconta- con corsi di italiano e per farli andare a scuola. E ce l’abbiamo fatta. I più grandi facevano già dei corsi di scuola-lavoro. Adesso alcuni di loro li hanno mandati altrove con le loro madri, spediti in Abruzzo, in Piemonte, in Umbria, ospitati all’interno dei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria, ndr) abbandonati da tempo”.

Oltre allo spirito cristiano che lo anima, Stefano sa bene cosa significa essere ‘accolto’. Avendo vissuto l’infanzia in casa famiglia e sperimentato in prima persona l’esperienza dell' affido, sa quanto siano labili gli equilibri di un bambino soggetto a continui cambiamenti.

“Questi ragazzi stanno vivendo una guerra psicologica -sottolinea l’albergatore. Nel momento in cui la loro vita si stava normalizzando essere di nuovo spostati, per di più in strutture spesso abbandonate da tempo e fatiscenti, può danneggiarli per sempre. Vogliono tornare qui".

Nel giro di pochi giorni Stefano ha visto l’albergo svuotarsi. Dei 167 ospiti sono rimaste 80 persone a cui lui vuole continuare a dare rifugio e di cui vuole prendersi cura. “Lo Stato si sta deresponsabilizzando -ci dice- non capisco perché. Qui le persone stanno bene, vogliono restare e le donne non vedono l’ora che si apra la stagione estiva per poter trovare lavoro e, mi creda, ce ne è bisogno”.

Gli chiediamo se con il Comune, con la Questura c’è collaborazione. “Il Comune non si è interessato, -risponde-, non lo dico per polemica, ma perché è andata così. Io vado avanti senza aiuti”.

Fare luce sul piano di accoglienza

Stefano ha fatto tutte le cose seguendo le regole. Ha mandato subito la domanda di interesse alla Prefettura e alla Protezione Civile, come previsto dal piano di accoglienza, ha ricevuto le visite sanitarie degli operatori Ausl e adesso non si spiega perché metà delle persone ospitate sono state dirottate nei Cas. È pronto a fare un’interrogazione parlamentare per fare luce su quanto sta succedendo. Non si rassegna al fatto che la Prefettura di Rimini stia trasferendo persone già traumatizzate.

Intanto porta avanti la sua nuova, grande famiglia allargata. “Le 80 persone rimaste sono completamente a mio carico, vado avanti grazie alla generosità della gente. Nei prossimi giorni la Rimini Calcio ha invitato i ragazzi ucraini che ospito a vedere la partita e poi condividere una merenda insieme. Chissà, magari tra loro c’è un futuro campione”.