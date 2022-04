A Vallelunga un pomeriggio di motori dedicato ai bambini autistici

Una nuova tappa del “CLI Trophy 2022”, cioè del Club Lotus Italia, nel circuito romano di Vallelunga. Un sapore speciale per questa tappa delle manifestazioni che permettono agli amanti della Lotus di assaporare la guida nei più prestigiosi autodromi italiani.

Speciale perché a Vallelunga ci sono anche i ragazzi autisti dell’Associazione Progetto Sinapsi, accompagnati dai loro genitori, che avranno la possibilità di salire sulle “supercar” per un giro di pista.

Un momento di spensieratezza da regalare a chi vive una condizione di difficoltà. Per i genitori un modo per far conoscere le attività dell’Associazione ( www.progettosinapsi.net) che sono protese non solo ai problemi dell’oggi ma soprattutto a quelli del domani cioè quelli del “dopo di noi”. La preoccupazione è infatti l’assistenza quando i genitori non saranno più presenti.

In Italia, si stima che 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico.

I disturbi dello spettro autistico colpiscono, solo in Italia, tra le 300 e le 500 mila persone. Si tratta di una stima: il numero di persone affette da autismo è incerto, anche perché si tratta di disordini dalla natura complessa. Questa tipologia di disturbi comprende infatti, oltre all’autismo, anche la sindrome di Asperger, che è caratterizzata da difficoltà nell’interazione, nella comunicazione sociale e da interessi e attività limitati e ripetitivi.

Rispetto a 435 mila i nuovi nati in Italia nel 2020, i bambini che potrebbero trovarsi nello Spettro autistico ogni anno sarebbero oltre quattromila.

L’Istituto Superiore di Sanità spiega che la sindrome non presenta prevalenze geografiche o etniche. C’è però una differente probabilità di svilupparla tra maschi e femmine: l’autismo colpisce maggiormente i primi rispetto alle seconde, in un rapporto di 4 a 1.

Negli Stati Uniti il numero di autistici si aggira intorno ai 3,5 milioni. Nel mondo si arriverebbe addirittura a 60 milioni di persone affette da autismo. Il numero dei casi è in aumento, ma probabilmente è dovuto al fatto che sono migliorate le capacità dei medici di diagnosticare la malattia.