Amore, speranza, esultanza, dolore: la Giornata del Bacio in 10 scatti

Il portiere della nazionale italiana Laura Giuliani bacia il pallone dopo la vittoria dell'Italia nel match contro la Svizzera valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2023. Il presidente francese Emmanuel Macron bacia la testa di un elettore dopo aver votato per il primo turno delle presidenziali. Mykolaivna Shankarukina bacia il figlio mentre parte con il nipote dal centro della Croce Rossa ucraina a Mykolaiv: è diretta a Odessa e da lì a Praga, mentre il resto della famiglia resta a Mykolaiv in un centro per sfollati. Il Papa che si china sulla bandiera ucraina arrivata da Bucha.

Gioia, esultanza, speranza, dolore nella giornata internazionale del bacio che cade il 13 aprile, una data scelta per omaggiare il record mondiale in materia che appartiene a una coppia thailandese che si è baciata per 58 ore consecutive. E, siccome i baci non sono mai abbastanza, di feste ce n'è anche un'altra, di matrice anglosassone: il National Kissing Day che cade il 6 luglio.