Barbie Superstar, l'arte celebra la regina delle bambole

Ha cambiato look, si è adattata ai tempi e alle mode, è stata mora, bionda, rossa, longilinea o formosa, principessa o pompiere, persino astronauta. Ha più di sessant'anni, ma è una “influencer” da oltre due milioni di follower solo su Instagram, ma soprattutto non è mai venuta meno alla sua missione: quella di essere una delle bambole più amate dalle bambine di tutto il mondo. Proprio a Barbie è dedicata Superstar, la collettiva curata da Maria Paternostro e Silvia Minelli, ospitata a Firenze negli spazi di Informacittà dall'8 aprile al 28 maggio.

“Avremmo voluto presentare la nostra mostra ispirata a Barbie in un momento diverso, anche perché dopo due anni di pandemia avevamo voglia di salutare la primavera con leggerezza, stavamo quasi per rinunciare, ma poi abbiamo pensato che se a guidare il mondo ci fossero tante bambine, tante donne, tante Barbie sicuramente ci sarebbero meno guerre!”, raccontano.

Il percorso espositivo corre su due binari grazie a una rara collezione di documenti che presenta cataloghi d’epoca, giochi, figurine e grazie alle opere create appositamente per la mostra che omaggiano la figura della mitica bambola, tra cui spicca Garbitch (Be pop), il lavoro site specific realizzato da Rakele Tombini, che ha trasformato gli spazi di Informacittà in una vera e propria casa di bambola per un’installazione composta da oggetti riciclati dal sapore pop, ironico e provocatorio in cui troneggia una confezione gigante di Barbie. Vuota perchè lei è uscita dalla sua scatola senza mettere a posto casa, lasciando in giro gli accessori da bagno, gli articoli sportivi, il cambio di abiti.

Tra le opere esposte spicca la SuperBarbie di Lediesis, le street artist più famose d'Italia grazie alle loro Superwomen, icone che declinano la femminilità in tutte le sue sfumature, premiate alla Florence Biennale, e esposte al Museo Archeologico di Napoli, al MAD di Firenze, al Museo Civico di Bari e in numerose gallerie italiane.

Il percorso parte da Andy Warhol, di cui troneggia il manifesto della sua mostra al MOMA che aveva come immagine la sua Barbie ritratta nel 1986. Dal maestro della Pop Art alla contemporaneità è un attimo. Le artiste chiamate in causa per raccontare Barbie sono tutte e donne e molte appartengono all’universo dell' “arte di strada”. C-Ska propone una bambola pronta ad indossare costumi che diventano stati d’animo; Miss Quark propone una serie di lavori sull’icona che prendono spunto dal celebre logo. Ci sono le opere che esaltano l'attivismo con il collettivo delle Darehood, l'erotismo con JD Blackcap e che parlano di pop e libertà con Daria Derakhshan.

Le artiste

Rakele Tombini nel 1995 ha conseguito il diploma di Maestro d'Arte e Arti Applicate e nello stesso anno inizia la sua attività di artista collaborando a numerosi progetti come grafica promozionale, allestimenti scenografici e scenografie per eventi pubblici e privati. Si occupa di fotografia, video, decorazione e scenografia, tutti elementi che le hanno permesso di realizzare installazioni di arte ambientale che l'hanno portata dal Pecci al MART, dal Museo Morandi al MACRO. (IG@ rakele_tombini)

Lediesis, sono le street artist anonime più famose d'Italia, balzate agli onori della cronaca per le loro Superwomen, icone che declinano la femminilità in tutte le sue sfumature. Donne diverse per cultura, storia o realtà ma accomunate da un'incredibile volontà e forza d'animo. Recentemente premiate alla Florence Biennale, hanno esposto le loro opere al Museo Archeologico di Napoli, al MAD di Firenze, al Museo Civico di Bari e in numerose gallerie italiane. (IG@lediesis)

Zelda Bomba pittrice e disegnatrice francese. I suoi lavori esplorano temi relativi all'identità e all'espressione in uno stile pop art, ispirato alle controculture, alla pittura rinascimentale e alla fotografia di moda utilizzando una tavolozza di colori audaci con contrasti sorprendenti. (IG@zeldabomba)

C_Ska è un’artista fiorentina. Nelle sue opere il cuore ha un ruolo centrale. Curiosa ed innamorata dell’arte, delle persone, del mondo. (IG@c_ska_art)

Miss Quark è la street artist nota per i paste up che raffigurano le scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e per le sue ragazze che durante la pandemia invocavano “Tourist come back” in tutte le città d'arte italiane. (IG@missquark)

J.D. Blackcap, illustratrice italiana. Ha partecipato a numerose collettive di pittura e scultura, anche con altri pseudonimi. Attualmente si occupa anche di poesia e scrittura creativa. (IG@jd_blackcap)

Dare Hood è un collettivo di artiste venete, dinamiche e battagliere che si muovono tra graffiti, stencil e paste up sempre attente al girlpower e ai diritti delle donne. (IG@darehood_den)

Daria Derakhshan è un’illustratrice e grafica. Le sue illustrazioni dai colori pop riflettono la sua anima libera, divertente e creativa. (IG@daria_derakhshan)

La mostra

Informacittà - L’arte di comunicare

via San Gallo, 121 rosso

50129 Firenze

055.4630600 - 348.2416549

mariapat@informacitta.net

www.informacitta.net