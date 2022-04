Una mostra racconta il santuario dei cetacei: faccia a faccia con Nudibranchi, pesci luna, stenelle

“Dopo l'istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima”. J. Cousteau.

La creazione del “Santuario dei Cetacei” e una mostra a La Spezia, per tutelare e promuovere l’attenzione verso la biodiversità del nostro mare.

Il Mar Mediterraneo occupa soltanto lo 0,82% della superficie terrestre e solo lo 0,32% del volume degli Oceani del mondo, eppure presenta una concentrazione di specie marine che non ha eguali, rendendo soprattutto il bacino corso-ligure-provenzale un “unicum” assoluto di biodiversità. Tale biodiversità è però costantemente messa in pericolo dal sovra-sfruttamento delle risorse ittiche nella pesca, dalle alterazioni chimico-fisiche legate all’inquinamento, dall’introduzione di specie aliene e da uno dei più elevati traffici marini di merci e idrocarburi al mondo.

Quindi la mostra, promossa dall’associazione ambientalista “5 Terre Academy”, con la collaborazione del “WWF Sub” e il patrocinio dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, propone 30 fotografie ad alto impatto visivo per sottolineare quanto la biodiversità sia estremamente bella e viva nei colori e nelle forme e di come la salvaguardia dell’ambiente sommerso debba essere al centro delle azioni governative e delle attenzioni quotidiane.

"'La giornata nazionale del Mare’ - dichiara D'Imporzano, curatore della mostra e presidente di 5 Terre Academy - è un evento importante per presentare alle generazioni più giovani la grande biodiversità del nostro Mare ma anche tutte le attività di ricerca e studio che vengono svolte lungo tutta la Penisola su quella che è anche una preziosa economia. Una ‘Blue Economy’ su innovazione, ricerca che crea anche occupazione".

Le immagini sono scatti di alcuni tra i più bravi fotografi subacquei italiani: Alberto Balbi, Francesco Pacienza, Ilaria Gonelli, Marcello Di Francesco, Leonardo D’Imporzano.

Nudibranchi, pesci luna, stenelle e gorgonie accoglieranno il visitatore con i loro colori, trasportandolo in una sorta di immersione virtuale che interessa tutta la costa della Liguria e oltre, offrendo uno spaccato di biodiversità celato agli occhi della maggior parte delle persone. La mostra, già esposta in importanti contesti nazionali ed internazionali, torna in un nuovo allestimento in occasione della Giornata del Mare, promossa dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera presso la Stazione Marittima della Spezia.