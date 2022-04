Chernobyl: tra le trincee russe nella Foresta Rossa, una delle zone più radioattive al mondo

I soldati russi che avevano preso il controllo del sito all'inizio della guerra hanno scavato trincee nel fango di uno dei luoghi più radioattivi al mondo. Ora i responsabili ucraini della zona di esclusione, intervistati da Associated Press, temono che in effetti in quelle prime ore drammatiche del conflitto, quei soldati stessero scavando le proprie tombe: quando sono entrati nella zona di esclusione di Chernobyl, hanno smosso terreno altamente contaminato e, per più di un mese, hanno dormito nella terra non lontano dalla struttura di contenimento del reattore nucleare danneggiato dopo l'incidente del 1986, il più grave disastro nucleare della storia, di cui il 26 aprile ricorrerà il 36esimo anniversario.

Valeriy Simyonov, ingegnere capo della sicurezza dell'impianto, racconta: "Avevo paura che avrebbero installato qualcosa e danneggiato il sistema". I lavoratori hanno tenuto i russi lontani dalle zone più pericolose, ma in quella che Simyonov ha definito come la peggiore situazione che abbia mai visto nei suoi 30 anni a Chernobyl, l'impianto era senza elettricità, potendo contare solo su generatori diesel per sostenere il critico lavoro di circolazione dell'acqua per il raffreddamento delle barre di combustibile esaurito. "Era molto pericoloso agire in questo modo", ha detto Maksym Shevchuck, il vice capo dell'Agenzia statale che gestisce la zona di esclusione. Alcuni soldati, aggiunge, hanno anche rubato materiali altamente radioattivi come souvenir, forse per venderli: “Penso che abbiano immaginato, per via dei film, che tutte queste piccole cose pericolose siano molto preziose”. Shevchuck è convinto che molti soldati abbiano danneggiato la propria salute, probabilmente senza avere un'idea delle conseguenze, nonostante gli avvertimenti dei lavoratori dell'impianto ai loro comandanti.

Il Ministero della Difesa ucraino ha diffuso in questi giorni nuove immagini delle trincee scavate nella zona. Yevhen Kramarenko, capo dell'agenzia responsabile della zona di esclusione di Chernobyl, spiega che le truppe russe hanno scavato nell'area nota come la Foresta Rossa, la parte più contaminata all'interno del perimetro di 30 km intorno alla centrale nucleare. L'area fu ribattezzata in questo modo perché tutti i pini erano diventati rossi dopo aver assorbito le radiazioni della fusione. Quando i soldati russi hanno scavato le trincee, hanno rimosso una barriera naturale - gli strati superiori del terreno - che si era formata sopra il terreno altamente contaminato contenente rifiuti radioattivi. I livelli di radiazioni nella Foresta Rossa sono così alti che, secondo Kramerenko, in sole 24 ore una persona può essere esposta alla dose massima annuale raccomandata di radiazioni. Secondo le autorità locali i soldati russi in ritirata si sarebbero diretti verso il confine con la Bielorussia mentre gli ucraini stanno ora ripulendo il sito sperando di rimuovere le mine per prevenire ulteriori disastri radioattivi.

Non si conosce ancora a pieno la portata delle attività della Russia nella zona di esclusione di Chernobyl, soprattutto perché le truppe hanno sparso mine che l'esercito ucraino sta ancora cercando. Alcune sono esplose, smuovendo ulteriormente il terreno radioattivo. I russi hanno anche appiccato diversi incendi boschivi, che sono stati domati. Fino a questo momento le autorità ucraine non potevano monitorare i livelli di radiazione nella zona perché i soldati russi hanno portato via il server principale del sistema, interrompendo la connessione il 2 marzo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ancora sabato scorso comunicava di non ricevere dati remoti dai suoi sistemi di monitoraggio. I russi avevano anche preso i misuratori di radiazioni personali dei dipendenti di Chernobyl.

Aiea: ripristinate le comunicazioni con la centrale

L'Aiea ha fatto sapere oggi di essere stata informata dalle autorità ucraine del ripristino delle "comunicazioni dirette" tra lo State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (Snriu) e la centrale nucleare di Chernobyl, passato "più di un mese" da quando Kiev aveva comunicato di aver perso i contatti con il sito. "Chiaramente non era una situazione sostenibile ed è un'ottima notizia il fatto che l'ente possa ora contattare direttamente l'impianto quando necessario", ha detto il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, secondo una dichiarazione nell'aggiornamento dell'Aiea sulla situazione in Ucraina diffuso nelle scorse ore. Grossi prevede di guidare una missione di esperti dell'Agenzia entro fine mese.

Le forze russe avevano preso il controllo dell'impianto il 24 febbraio per poi ritirarsi il 31 marzo, il 2 aprile, le forze ucraine hanno ripreso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl dopo un'occupazione durata oltre cinque settimane.