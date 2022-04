Il corteo di Milano, tra partecipazione e contestazioni

Milano, in 50mila sfilano in corteo per il 25 aprile. Da Piazza Venezia a Piazza Duomo. Un giorno speciale perché il corteo, quest'anno 'nazionale', con partenza da Porta Venezia e arrivo al Duomo, torna ad attraversare la città dopo i due anni di pausa della pandemia. E perché, soprattutto, cade nel pieno di una guerra terribile e vicinissima.

Non sono mancate le contestazioni :"Letta servo della Nato", "Fuori i servizi della Nato dal corteo" sono gli slogan urlati al segretario del Pd, Enrico Letta, al corteo del 25 Aprile a Milano. Questa è la nostra piazza, questa è casa nostra, questa è la nostra idea di Costituzione basata sull'antifascismo. Siamo tutti qua in un 25 Aprile così particolare, caratterizzato dalla drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina", ha ricordato Letta. Contestazioni anche alla Brigata ebraica. C'è stato qualche momento di tensione con Carabinieri, polizia e il servizio d'ordine che sono intervenuti tenendo separati i contestatori dal resto dei manifestanti.