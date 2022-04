Covid in Cina, record assoluto di contagi. E a Shanghai in lockdown monta la rabbia

Record assoluto di contagi da Covid-19 in Cina, che supera per la prima volta i ventimila casi nella giornata di oggi, a quota 20.472. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono in stragrande maggioranza asintomatici (19.089), secondo l'ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, che non segnala nuovi decessi, fermi a quota 4.638 dall'inizio della pandemia. Il numero di contagi ufficialmente dichiarato è il più alto mai registrato in Cina, compreso il periodo dell'epidemia a Wuhan, a inizio 2020. La metropoli di Shanghai, in lockdown, conta per oltre l'80% dei nuovi contagi ed è al centro della nuova ondata che sta mettendo sotto forte pressione la rigida politica di "contagi zero" della Cina, ribadita nelle scorse settimane anche dallo stesso presidente cinese, Xi Jinping.

Nella metropoli, principale polo finanziario del Paese, dove vivono oltre 25 milioni di abitanti, sono arrivati 38mila addetti del personale sanitario da tutta la Cina, e oggi le autorità hanno annunciato un nuovo round di tamponi di massa. Sui social media, intanto, sale, la rabbia dei cittadini per le regole sulla quarantena e i ritardi nelle consegne di cibo da parte dei gruppi di delivery, oberati di richieste. La prevenzione e il controllo dell'epidemia a Shanghai è nella fase più difficile, secondo quanto reso noto dalla Commissione Municipale della Sanità di Shanghai, che già nei giorni scorsi aveva ammesso che la metropoli cinese non era sufficientemente preparata per affrontare l'attuale ondata di contagi.

Rabbia per la politica di separazione dei bambini contagiati dai genitori

L'aspetto delle rigide regole di quarantena che ha suscitato più critiche è quello che prevede la separazione dei bambini contagiati dai genitori, nonostante un lieve allentamento annunciato oggi. Il governo della città mercoledì ha fatto alcune concessioni su questa politica di separazione dei bambini, per cercare di contenere la crescente frustrazione della popolazione in lockdown.

Il blocco della città più popolosa della Cina, iniziato in alcuni settori di Shanghai 10 giorni fa e ,che da allora è stato ampliato fino a confinare a casa praticamente tutti i residenti, ha avuto un grave impatto sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali. Le lamentele vanno dai centri di quarantena affollati e antigienici alle difficoltà nell'acquisto del cibo o nell'accesso alle cure mediche. Ma la decisione più osteggiata è stata la pratica di Shanghai di separare i bambini COVID-positivi dai loro genitori, che è venuta alla ribalta sabato e ha scatenato una rabbia diffusa in tutto il paese. Di fronte alle critiche, il governo locale due giorni fa ha annunciato che avrebbe allentato leggermente la politica per permettere ai genitori di accompagnare i bambini se anche loro sono stati infettati. Ma i bambini saranno ancora separati dai genitori non positivi, suscitando ulteriori lamentele. Mercoledì, un funzionario della sanità di Shanghai ha detto che i tutori dei bambini con bisogni speciali, infetti da COVID possono ora fare domanda per accompagnarli, ma devono rispettare alcune regole e firmare una lettera che dice che sono consapevoli dei rischi.

Per cercare di arginare questa recrudescenza di contagi Covid-19 il governo locale annuncia l'apertura di altre aree ospedaliere temporanee. Lo Shanghai New International Expo Center, che è stato trasformato nel più grande ospedale temporaneo della città, ha aperto la sua seconda sezione di 7.300 letti d'ospedale lunedì sera, dopo che i 7.500 letti della prima sezione erano stati tutti occupati.