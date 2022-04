Cuba, le strade invase dai granchi che migrano verso il mare

A Cuba, come ogni anno, dopo le prime piogge primaverili, milioni di granchi sono usciti dalla foresta in cammino verso le acque della Baia dei Porci, sulla costa meridionale dell'isola. Nella loro migrazione annuale per deporre le uova in mare, le colonie di granchi neri, rossi e gialli sono costrette ad attraversare la carreggiata di strade e autostrade.

Una invasione che causa non pochi disagi agli automobilisti che cercano invano di sterzare nel tentativo di non uccidere i crostacei e ai residenti che subiscono l'acre odore delle carcasse che marciscono per giorni sull'asfalto. Il fenomeno è invece un'attrazione per i turisti che non si lasciano scappare l'opportunità per una foto suggestiva.