Dal satellite le immagini dell'attacco russo sulle acciaierie Azovstal a Mariupol

Nuove immagini satellitari scattate il 24 e il 27 aprile documentano gli effetti degli attacchi russi che hanno danneggiato notevolmente una struttura centrale dell'acciaieria Azovstal. Le foto pubblicate da Planet Labs PBC e analizzate da Associated Press dimostrerebbero come il fuoco russo si stia intensificando sull'ultima zona controllata dagli ucraini nella città di Mariupol.

Si stima che 1.000 civili si stiano rifugiando insieme a circa 2.000 combattenti ucraini nelle acciaierie, un enorme complesso di epoca sovietica con un labirinto di strutture sotterranee costruite per resistere agli attacchi aerei. L'acciaieria è l'ultima area controllata dagli ucraini a Mariupol, la città portuale strategica sul Mar d'Azov.

Altre immagini diffuse dalla società privata statunitense Maxar Technologies mostrano quella che appare come una nuova estensione in un cimitero vicino a Vynohradne, circa 12 chilometri a est di Mariupol. Da metà marzo a metà aprile, ci sono nuovi scavi a Vynohradne che consistono in trincee parallele, con ogni trincea lunga circa 40 metri.

Infine, sempre da Maxar, arrivano due immagini che mettono a confronto Mariupol prima e dopo l'invasione russa, la prima scattata il 21 giugno 2021 la seconda il 25 aprile 2022.

Queste nuove immagini arrivano mentre il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è in visita nei luoghi simbolo dell'orrore della guerra in Ucraina.

L'Onu sta preparando un nuovo tentativo di evacuazione di civili da Mariupol: lo ha annunciato un rappresentante delle Nazioni Unite in Ucraina. Nella città portuale, l'acciaieria Azovstal sta resistendo agli attacchi russi e ci sono centinaia di civili nascosti nei sotterranei della fabbrica.

"Sto andando a Zaporizhzhia per preparare un'evacuazione da Mariupol. L'ONU è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e assistere coloro che ne hanno bisogno", ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria dell'ONU in Ucraina Osnat Lubrani.