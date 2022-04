Dolci e uova nell'elmetto: il giorno di Pasqua nell'Ucraina in guerra

La “paska” e le uova colorate spuntano dall'elmetto di un uomo a Kiev. A Bucha una lunga fila di cestini di vimini è allineata per terra davanti ai fedeli. Attendono la benedizione del prete. In Ucraina è il giorno in cui si celebra la Pasqua ortodossa. Secondo la tradizione, si prepara un dolce con un impasto lievitato, la paska, appunto, e si decorano le uova, “pysanka”. Nel cesto da benedire, ornato di fiori e coperto con un fazzoletto ricamato, si mettono anche il sale, il burro, il salame, la radice di rafano.

Sono passati due mesi da quando è iniziata l'invasione russa. Sessanta giorni in cui la guerra non ha mai cessato di fare sentire la sua presenza, neanche nel giorno di Pasqua. La guerra è in quell'elmetto pieno di dolci e nelle divise militari che, al posto degli abiti della festa, si scorgono tra le panche delle chiese, chiuse nella notte nel timore di "sabotaggi e provocazioni".

L'agenzia ucraina Unian ha proposto ai lettori una serie di “biglietti di auguri”, con immagini di uova colorate, tulipani, torte, da inviare agli amici per tentare di restare umani e impedire che anche le tradizioni vengano spazzate via dalle bombe.

A Troyeshina, nella periferia nord della capitale, i volontari hanno distribuito come ogni giorno il cibo agli abitanti e non mancano paska e pysanka. "Prima dell'invasione russa in questo quartiere abitavano 250.000 persone, ora ne è rimasto solo il 30%. Sono rimasti solo anziani o persone invalide che non potevano scappare, e noi siamo rimasti qui ad aiutarli", spiega il capitano della difesa territoriale Oleksandr Hotsulyak, che prima della guerra faceva l'assistente sociale. "Aiutavo le persone, come faccio adesso. Solo che ora ho una pistola", dice, mentre iniziano a suonare le sirene.

In un video messaggio, il vice comandante del reggimento Azov, il capitano Svyatoslav Palamar, citato da Ukrinform, avverte: "Questa Pasqua, i nemici continuano a sparare e cercano di assaltare Azovstal a Mariupol". "Ricordatevi: in questo momento, mentre vi scambiate immagini di Pasqua e vi godete la tregua, a Mariupol il nemico sta sganciando bombe sulla testa di bambini innocenti", dice.