Elisabetta II ricompare per un impegno ufficiale (e senza bastone)

La regina Elisabetta, reduce dal 96esimo compleanno trascorso il 21 aprile nella residenza di campagna di Sandringham, è rientrata nella sua residenza al Castello di Windsor e oggi è riapparsa per il primo ricevimento istituzionale in presenza da un paio di settimane a questa parte. La sovrana - costretta dall'ottobre scorso dai medici a prolungati periodi di riposo, e uscita affaticata a febbraio anche da un contagio da Covid - ha accolto sorridente nella ‘Oak Room’ del castello il presidente svizzero, Ignazio Cassis, e la moglie Paola, in visita in mattinata a Londra per un vertice con il premier britannico Boris Johnson.

Sorridente, in un abito di seta primaverile blu e grigio, si è mostrata per la prima volta da diversi mesi senza il bastone da passeggio che ormai da tempo usa per sostenersi negli spostamenti a causa dei problemi di movimento di cui ha di recente parlato apertamente anche in pubblico.

Si avvicina per la regina l’appuntamento del discorso per l’inaugurazione di una nuova sessione del Parlamento segnata dal ‘Queen's speech’, il discorso in cui la regina è solita leggere il programma annuale del governo per l'anno successivo di fronte alla Camere riunite. Il discorso è fissato per martedì 10 maggio. Stando agli annunci, la regina 96enne - attesa a giugno anche dagli eventi con cui raggiungeranno il culmine i festeggiamenti per il giubileo di platino dei suoi 70 anni di regno - dovrebbe essere presente regolarmente in aula per la lettura di rito con al fianco l'erede al trono Carlo.