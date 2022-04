Enorme incendio divampa nella discarica, Nuova Delhi avvolta dal fumo. Le immagini

È il quarto in un mese nella capitale indiana

Un enorme incendio è divampato nella discarica di Bhalswa a Nuova Delhi. La discarica che copre un'area più grande di 50 campi da calcio, con una montagna di rifiuti più alta di un edificio di 17 piani, ha preso fuoco martedì sera, trasformandosi in un cumulo fumante che ha bruciato fino a notte fonda. Il fumo acre proveniente dal rogo ha avvolto la capitale dell'India, che come il resto dell'Asia meridionale sta attraversando un'ondata di calore da record. Si tratta del quarto incendio di una discarica in questo mese nella metropoli indiana.