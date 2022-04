Era sopravvissuto a due guerre mondiali, distrutto un edificio storico di Mariupol

Da Mariupol arrivano in queste ore le notizie drammatiche sulla battaglia corpo a corpo per il controllo della città. E mentre il sindaco proclama che il porto strategico sul Mar d'Azov è rimasto ucraino e resiste nonostante la disparità delle forze in campo, l'esercito russo accompagna i media nelle aree controllate e mostra i suoi soldati all'interno del teatro di Mariupol, diventato rifugio per i civili durante l'assedio e ridotto in macerie dopo il bombardamento del 16 marzo.

In queste settimane le immagini di Mariupol devastata- con i condomini sventrati dai missili hanno fatto il giro del mondo. Tra gli edifici che non hanno retto l'urto dell'attacco c'è un edificio storico di cui il portale di informazione Mrpl.city, pubblica sulla sua pagina Facebook due foto: una precedente all'occupazione russa e una del suo stato attuale, in macerie.

Nel post si legge: "La storia di una casa a Mariupol… ha visto due guerre mondiali e una guerra civile. Nel 2014 immigrati del Donetsk hanno iniziato qui la loro attività. E nel 2022 è arrivata la ‘Pace russa’".