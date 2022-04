Gli effetti del cambiamento climatico nel doodle di Google per Earth Day

Il Kilimangiaro e la drammatica riduzione del suo ghiacciaio vista dal satellite è l'immagine di copertina scelta Google per celebrare la Giornata Mondiale della Terra sottolineando gli effetti del cambiamento climatico. Nella sequenza si osserva il progressivo ritirarsi del ghiaccio sulla sommità della montagna più alta del continente africano tra il dicembre del 1986 e il dicembre del 2020. Nel 2021, alla vigilia della conferenza sul clima di Glasgow, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale aveva lanciato l'allarme sulla sorte dei pochi ghiacciai africani rimasti, destinati, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, a scomparire entro 20 anni nelle attuali condizioni di emissioni globali: "L'attuale tasso di restringimento [di questi ghiacciai, ndr] è più alto della media globale. Se continua così, si arriverà alla totale deglaciazione entro il 2040".

Accanto alle immagini dell'iconico vulcano che si leva per 5895 metri nel cielo della Tanzania, il doodle di Google cerca di sensibilizzare con altre 3 animazioni anche sul progressivo ritirarsi del ghiacciaio di Sermersooq in Groenlandia, sullo sbiancamento della Grande Barriera Corallina australiana, al centro delle cronache ambientali negli ultimi mesi, e in particolare la situazione intorno a Lizard Island e sulla distruzione della Harz Forests di Elend in Germania causata dell'infestazione da parte di un insetto, il cosiddetto bostrico dell'abete rosso, diffusosi a causa dell'aumento delle temperature e dei lunghi periodi di siccità.