Haiti, aereo privato si schianta sull'autostrada: almeno sei morti

Un aereo privato in difficoltà ha tentato ieri pomeriggio un atterraggio di emergenza su una autostrada di Haiti urtando però contro un camion che trasportava generi alimentari, con un bilancio provvisorio di almeno sei morti, uomini e donne, fra cui apparentemente anche i piloti del velivolo, e vari feriti. Lo riferisce Haiti24.net. L'incidente, ha precisato il portale di notizie, è avvenuto nel quartiere Christophe Chanel della città di Carrefour: quando l'aereo ha toccato l'asfalto, non ha potuto evitare l'impatto con il pesante automezzo che si è rovesciato. Manca ancora una versione ufficiale dell'accaduto e sulla nazionalità delle vittime. Secondo alcuni media locali, fra di esse vi sarebbe un cittadino canadese. Da parte sua il primo ministro haitiano Ariel Henry ha manifestato via Twitter il suo "profondo rammarico" per le vittime, inviando le sue condoglianze ai famigliari.