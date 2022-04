I Red Hot Chili Peppers festeggiano il nuovo album con una stella sulla Hollywood Walk of Fame

I Red Hot Chili Peppers hanno finalmente la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame. La band californiana che già nel 2012 era stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame ha festeggiato insieme alle centinaia di fan accorsi sull'Hollywood Boulevard.

“Abbiamo iniziato suonando nelle bettole su e giù per questa strada facendo ballare una manciata di persone. Ma col passare del tempo siamo rimasti insieme come una band, una squadra, e ora possiamo far ballare e dare gioia a tutti”, ha detto il cantante Anthony Kiedis durante la cerimonia di svelamento della stella. Accanto a lui il bassista Flea, il batterista Chad Smith e John Frusciante, il chitarrista rientrato nel 2019 nella band (ne era uscito per la seconda volta nel 2006).

Nel ringraziare per il riconoscimento Chad Smith ha voluto ricordare Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters recentemente scomparso: “Sono così onorato, è davvero una bella occasione felice oggi. Ma devo salutare ‘mio fratello’, Taylor Hawkins, che amo e che mancherà a tutti noi molto. Sta volando in giro in questo momento. Ti voglio bene, Taylor. Avrebbe riso e commentato con una bella battuta tutto questo. E io lo amo.”

Un bel modo di lanciare “Unlimited Love” il dodicesimo album in studio della loro carriera che esce oggi, a quasi sei anni dal precedente “The Gateway”, e li vede tornare a collaborare con Rick Rubin, storico fondatore negli anni ottanta della Def Jam e “padre” della fusione tra rap e rock, produttore nel 1991 di Blood Sugar Sex Magik, il disco che aprì ai Red Hot la strada del successo planetario.

In quasi quaranta anni di storia la band ha venduto più di 80 milioni di copie e vinto sei Grammy. La loro è la 2.717esima stella sulla Hollywood Walk of Fame.