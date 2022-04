Parigi, esplode la gioia dei sostenitori di Macron al Campo di Marte

Al Campo di Marte, il primo exit poll che dà Emmanuel Macron vincitore con un risultato che oscilla fra il 57,6% e il 58,2% dei voti è stato accolto dai fan del presidente-candidato con una esplosione di gioia. "On a gagné, on a gagné!", hanno scandito i sostenitori sventolando centinaia di bandiere francesi e europee. Cantano avvolti nei tricolori, sotto la Tour Eiffel, i fan di Emmanuel Macron.

Con un tramonto da cartolina alle spalle, a festeggiare Macron sotto la Tour Eiffel c'erano - accanto a migliaia di fan- anche diversi ministri del governo, da Jean-Yves Le Drian (Esteri) a Clément Beaune (Affari europei). Molti di loro sanno già - come il premier Jean Castex - che per loro l'avventura si sta per concludere. Cambierà tutto o quasi Emmanuel Macron, perché le traversie molto agitate di un mandato difficile -dalle proteste dei Gilet gialli a quelle contro la riforma delle pensioni - lo hanno convinto a "rinnovarsi", secondo le sue stesse parole.