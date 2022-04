Il dolore, i sorrisi, l'attesa: la guerra in Ucraina in venti scatti

Una donna anziana in carrozzina nella neve durante la fuga da Irpin. Un bambino che scruta l'ignoto dal finestrino del treno. Una donna che maneggia un'arma: ha le unghie smaltate di diversi colori. Dal 25 gennaio all'8 aprile, il fotografo di AP Vadim Ghirda ha scattato alcune delle immagini che meglio hanno raccontato l'invasione russa dell'Ucraina.

Ghirda si trovava nel Donetsk mentre cresceva la tensione sui piani di guerra della Russia. Il 24 febbraio, giorno dell'invasione, il fotografo si trovava a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, accovacciato nella neve accanto a un soldato morto e a un lanciarazzi russo distrutto. Poi si è spostato a Kiev, per documentare la fuga di chi cercava di lasciare il Paese, e a Bucha tra gli orrori lasciati dai russi prima della ritirata.

Tra macerie e distruzione, Ghirda ha catturato momenti di quiete: una donna con i cani in una giornata di sole, una ragazza con il suo fidanzato soldato in partenza per il fronte, un militare che tenta di sfuggire a uno struzzo arrabbiato in uno zoo alla periferia di Kiev. E poi ancora i fiori lasciati su un veicolo militare ucraino carbonizzato, un segno di lutto, o forse di primavera.

“Sono rimasto sbalordito da come le persone hanno reagito. Ho pensato a come mi sarei sentito io al loro posto. Che cosa avrei fato se avessi incontrato l'obiettivo di un fotografo mentre salivo su un treno affollato, con tutte le mie cose stipate in una valigia pesante? Sono grato a tutti quelli che mi hano concesso l'onore di condividere con il mondo la propria tragedia personale", ha detto.