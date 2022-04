Il sogno realizzato: una statua di Freddie Mercury in Corea del Sud

Dopo una trafila durata otto anni, un uomo d'affari sudcoreano fan dei Queen ha finalmente realizzato il suo sogno: installare una statua a grandezza naturale di Freddie Mercury, la seconda al mondo, sull'isola turistica di Jeju. In Corea del Sud, dove pur spopola il k-pop e, ovviamente, il gruppo cult dei BTS, i Queen sono molto popolari.

Baek Soon-yeob, un uomo d'affari di 57 anni è un fan della band britannica e, sin da adolescente, ascoltava gli album “piratati” dei Queen, banditi nel Paese negli anni '70 durante il regime dittatoriale di Park Chung-hee.

Alta 1,77 metri, la statua in bronzo riproduce esattamente le fattezze di Freddie Mercury nella classica posa in cui alza il pugno. Il signor Baek ha speso 50 milioni di won (circa 37.000 euro) e 8 anni di tempo in pratiche burocratiche.

Ogni mese ha inviato la richiesta ai Queen, ma per sette anni non ha ricevuto alcuna risposta. Alla fine, nel 2020, i membri del gruppo e la casa di produzione hanno deciso di incontrarlo a Seoul, in occasione del primo concerto tenuto dalla band in Corea del Sud e organizzato dopo l'incredibile successo del biopic "Bohemian Raphsody ", visto da dieci milioni di persone, ovvero un quinto della popolazione.

La statua di Mercury commissionata da Baek è la seconda al mondo a essere ufficialmente approvata dall'etichetta Queen. L'altra è a Montreux, in Svizzera.

Nonostante la popolarità dei Queen in Corea del Sud, Baek ha dovuto affrontare l'opposizione di alcuni residenti locali: l'omosessualità rimane un tabù in alcune zone del Paese. Il canale televisivo locale SBS è stato criticato l'anno scorso per aver tagliato la scena di "Bohemian Raphsody" in cui l'attore Rami Malek bacia un uomo.

Alcuni fan dei Queen si sono recati a Jeju per assistere all'inaugurazione. Il chitarrista della band, Brian May, ha lasciato loro un videomessaggio in cui ha detto che certamente Freddie avrebbe apprezzato l'omaggio.

Quando ascoltare i Queen era vietato

Correva l'anno 1975 quando in Corea del Sud furono pubblicate due “blacklist” con i nomi di 261 brani - tra canzoni di protesta, ballate popolari, musica rock - considerate “non gradite” con l'invito a tutte le stazioni radiofoniche a non riprodurle rivolto da parte del Comitato etico per l'arte e la cultura coreana, un ente privato ma finanziato dal governo.

Una mossa “orchestrata” dal dittatore Park Chung Hee, terzo presidente della Corea del Sud (1963-1979) che dichiarò così guerra al “permissivismo” tra i giovani sostenendo che il Paese doveva essere più “selettivo” nell'assorbire le influenze culturali straniere. "Le buone influenze le dobbiamo conservare, ma quelle cattive dobbiamo rifiutarle e rifiutarle proprio all'inizio", disse Park ai ministri sostenendo che quelle 261 canzoni - per la maggior parte americane - erano politicamente e moralmente dannose per i giovani.

Semplici dichiarazioni, da cui alcuni membri del governo presero le distanze, ma che sortirono l'effetto voluto: chi sfidava il divieto rischiava di perdere il “diritto di intrattenere”. Niente più Joan Baez, John Lennon e Yoko Ono e Bob Dylan, The Fugs, e neanche Queen, considerati troppo poco in linea con i costumi confuciani, oltre che una forma di distrazione inopportuna mentre il Paese viveva sotto la costante minaccia della Corea del Nord.

Fu solo l'inizio di una repressione che portò al divieto per gli uomini di portare i capelli lunghi - se sorpresi dalla polizia - gli venivano tagliati sul posto.

Tra i brani banditi: “Sometime in New York City” di John Lennon e Yoko Ono, The One on the Right Is on the Left di Johnny Cash, “The C.I.A,” di The Fugs, “Blowin' in the Wind” di Bob Dylan, “Dona, Dona, Dona” di Joan Baez, “Tom Dooley” del Kingston Trio e “I Shot the Sheriff” di Eric Clapton, ma anche "Me and Mrs Jones" di Billy Paul, e una serie di canzoni di Elvis Presley, considerate oscene.