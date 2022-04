Johnny Depp e Amber Heard si ritrovano (di nuovo) in tribunale

Johnny Depp e Amber Heard sono di nuovo in tribunale per un altro faccia a faccia. A Fairfax, in Virginia si è aperto il processo per diffamazione intentata dall'attore statunitense contro la sua ex moglie.

Lunedì è stata selezionata la giuria e da adesso il processo entra nel vivo. Si prepara un vero evento, con una lista di testimoni degna di Hollywood: il miliardario Elon Musk, gli attori James Franco, Paul Bettany, Ellen Barkin.

Davanti al tribunale di Fairfax, un gruppo di fan ha atteso invano di vedere gli attori - in blu e cravatta bianca lui, in tailleur grigio lei - che però sono stati fatti entrare in un'aula chiusa al pubblico. Il giudice Penny Azcarate ha imposto una serie di regole di accesso per cercare di mantenere il decoro: niente foto e autografi davanti alla corte.

Il caso americano nasce da un articolo pubblicato da Amber Heard nel 2018 sul Washington Post in cui si definiva "vittima di violenza coniugale". L'attrice non citava Johnny Depp, sposato nel 2015 dopo averlo incontrato nel 2009 sul set di "Rhum Express"; però nel 2016 aveva tentato di ottenere un ordine di allontanamento di Depp, ritirato poi in vista del divorzio. Dopo l'articolo sul Washington Post, la star dei "Pirati dei Caraibi" aveva querelato l'ex moglie per diffamazione chiedendo 50 milioni di danni ed interessi.

La querela affermava che Heard avesse scritto l'articolo solo per farsi pubblicità in vista dell'uscita del film "Aquaman"; Depp negava invece categoricamente di aver mai fatto violenza all'ex moglie. La quale ha reagito con una controquerela chiedendo 100 milioni di dollari, e affermando che "l'inutile denuncia depositata dal signor Depp prolunga gli abusi da lui praticati".

Depp ha depositato la querela in Virginia dove il Washington Post viene stampato, perché il quadro legislativo gli sarebbe più favorevole rispetto a quello della California dove entrambi gli attori risiedono.

Davanti alla giudice Penny Azcarate si prepara un processo di settimane. Foto, conti bancari, esami medici, sms potrebbero rivelare nuovi aspetti della vita dell'ex pirata dei Caraibi.

Davanti alla corte londinese, riunita nel 2020, per la causa intentata da Depp contro il tabloid The Sun, colpevole di un articolo che lo presentava, appunto, come un marito violento, l'attore sul banco dei testimoni aveva ammesso l'uso di alcol e sostanze stupefacenti ma negato di aver mai usato le mani contro la moglie ed era stato sostenuto in questo da testimonianze scritte delle ex Vanessa Paradis e WInona Ryder.

Il tribunale inglese aveva dato ragione al Sun, sentenziando che la maggioranza delle aggressioni citate erano dimostrabili e costringendo Depp a rinunciare al suo ruolo nel nuovo film "Animali fantastici e dove trovarli" tratto dall'opera di JK Rowling.