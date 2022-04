39 morti nella strage a Kramatorsk. Sul missile la scritta "per i bambini"

La guerra in Ucraina

Ancora orrore in Ucraina. L'attacco russo contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk, ha provocata una quarantina di morti e oltre trecento feriti. Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian, citando il presidente della rete ferroviaria ucraina Alexander Kamyshin.

"L'esercito russo ha colpito la stazione di Kramatorsk", "ha colpito le persone con missili", "persone che stavano aspettando i treni per andare in una zona sicura. Ci sono testimoni, ci sono

video", "È così che la Russia è arrivata a difendere il Donbass. È così che la Russia è arrivata a proteggere i russofoni?". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlando al parlamento della Finlandia. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accusato la Russia di "massacro deliberato" di decine di civili in riferimento all'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nell'Est dell'Ucraina. Il Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: “Sconvolta dallo spregevole attacco”.

Secondo il ministero della Difesa russo, l'attacco alla stazione di Kramatorsk è stato effettuato da una divisione missilistica delle forze ucraine dall'area della città di Dobropillja, 45 km a sud-ovest di Kramatorsk riporta Tass.