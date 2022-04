La Giornata Internazionale della Danza si celebra sott'acqua

Il 29 aprile si festeggia la Giornata Internazionale della Danza promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. Ventiquattro ore che vogliono commemorare la nascita di Jean-Georges Noverre, creatore del balletto moderno, in cui ballerini, scuole, associazioni e appassionati di tutto il mondo si impegnano a promuovere la sesta arte.

Per celebrare l’International Dance Day 2022, l’apneista, danzatrice e regista francese Julie Gautier presenta una coreografia completamente subacquea, portata in scena a 5 metri di profondità nella piscina con acqua termale più profonda del mondo: la "Y-40 The Deep Joy", a Montegrotto Terme (Padova).

Il balletto subacqueo si chiama Narciso: simbolo di autostima, forza e sicurezza, ma anche di vanità e incapacità d’amare.

Movimenti ipnotici sott’acqua, in una danza in apnea a testa in giù, coinvolgono lo spettatore che può ammirare volteggi sul bordo del tunnel che attraversa la piscina e la lotta della coreografa e regista francese, originaria dell’isola di Réunion, con la propria immagine riflessa in uno specchio.

"La visibilità e la temperatura dell’acqua, ma anche l’architettura di Y-40 avevano già solleticato la mia creatività. Una sollecitazione che ha fatto il giro del mondo ai tempi del cortometraggio Ama - ha ricordato la protagonista danzatrice Julie Gautier - Florian di Behind the Mask mi ha chiesto di tornarci insieme per mescolare insieme le nostre idee. Così è nato Narciso, dalla sinergia di molteplici talenti. Behind The Mask ha portato l'idea, Y-40 ha offerto il set e io ho ballato. Una visione ha guidato questo coro: come l'ego stia portando l'umanità ad affogare nella propria immagine. È tempo di affrontare il nostro destino, è tempo di tenerci per mano e svegliarci prima della fine".

Florian Fischer, l’artista tedesco autore del progetto e direttore della fotografia, spiega: "Narciso è una bellissima illusione cinematografica e un'interpretazione contemporanea di un mito classico, Julie Gautier era l’anello mancante di questo progetto, l’unica che avrebbe potuto interpretarlo. Le scene in cui si muove trattenendo il fiato, rovesciata, 5-7 metri sott’acqua, sono realizzabili da poche persone al mondo. La danza elegante ed energica che ne risulta, con la luce alle sue spalle, era una performance possibile solo a lei, che ha saputo dare vita allo spazio subacqueo. Prima di venire a Montegrotto, avrei pensato che produrre progetti di questo genere in una piscina sarebbe stato noioso. In verità, Y-40 ha rappresentato la seconda componente imprescindibile: solo qui si possono effettuare lavori di questo tipo con un adeguato studio di luce, gravità e prospettiva».