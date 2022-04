L'agonia di Mariupol nelle immagini di chi vive tra le macerie

Gli abitanti di Mariupol raccontano gli orrori della battaglia per la loro città ormai devastata, mentre cercano tra le macerie delle case i propri averi, cucinano i pasti sul ciglio della strada o nei seminterrati adattati a rifugio o semplicemente fissano attoniti gli scheletri carbonizzati degli edifici che li circondano.

"È stato terribile... come i film che raccontano gli ultimi giorni del pianeta - la stessa cosa è successa qui", dice Viktoria, 54 anni, che come molti residenti è rimasta con la sua famiglia in uno scantinato mentre le forze russe e ucraine combattevano sopra le loro teste.

"Avevamo fame, il bambino piangeva quando le granate colpivano vicino alla casa. Pensavamo: questa è la fine, la fine. Non si può descrivere... Non posso esprimerlo a parole", racconta alla Reuters tra le lacrime.

Vedi anche:

Mariupol: le forze russe chiudono area della città, probabile nuovo attacco ad acciaieria Azvostal

Zelensky a Time: "Sfuggito ai russi nelle prime ore di guerra"

Missili su Kiev: la vittima è una giornalista di Radio Svoboda

Secondo organizzazioni come la Croce Rossa e le Nazioni Unite, migliaia di persone sono morte dall'inizio della guerra.

"È stato un massacro. La cosa più spaventosa era quando le granate volavano sopra la testa. Granate, proiettili e tutto il resto, non si poteva sopravvivere. Eppure ci siamo riusciti", dice Vitaliy, 71 anni.

"Una granata è esplosa a otto metri di distanza... Non ho fatto in tempo a raggiungere la cantina, ho sentito il calore sul viso. Ma comunque, grazie a Dio andrà tutto bene", conclude.