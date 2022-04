Le strazianti immagini di Chernihiv, ridotta un cumulo di macerie

Kateryna, 62 anni, guarda la sua casa distrutta da un bombardamento russo nella periferia di Chernihiv, un ragazzo in piedi dove prima c'era la sua casa stringe un gattino trovato a vagare tra le macerie. Un'anziana donna raccoglie assi di legno in una strada di case sventrate. Un'esplosione ha lasciato un enorme cratere, all'apparenza profondo metri, nel terreno accanto alle case distrutte. Sono alcune delle immagini toccanti che raccontano il lutto e la devastazione a Chernihiv. Missili e bombe sono piovuti per settimane sulla città dell'Ucraina settentrionale assediata dalle truppe russe.

Autore degli scatti è Evgeniy Maloletka, uno dei fotoreporter di Associated Press che da settimane sta documentando la guerra in Ucraina con foto straordinarie che hanno suscitato emozione e anche irritazione da parte di Mosca, come quelle del bombardamento dell'ospedale di Mariupol finite nel mirino della propaganda russa.