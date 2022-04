L'offensiva russa nel Donbass vista dal satellite

Le immagini satellitari - si legge in una nota di accompagnamento degli scatti - mostrano che le truppe russe continuano ad avanzare verso l'Ucraina orientale. Sono stati osservati schieramenti militari lungo l'autostrada 14k-34 e il corridoio che porta da Soloty e Valuyki nella Russia occidentale al confine con l'Ucraina". Le immagini, scattate tra il 6 e l'11 aprile, rivelano come le forze di terra russe abbiano continuato a ridispiegarsi e a muoversi nell'Ucraina orientale, in quella che appare come una conferma dell'annunciata nuova offensiva e di operazioni militari nella regione del Donbass.

I nuovi schieramenti osservati consistono in decine di veicoli blindati, truppe con tende e attrezzature di supporto, posizionati nella campagna a ovest di Soloti e vicino alle città russe di Dubrovka, Biriuch e Leonovka, circa 8 chilometri a est del confine con l'Ucraina. Attraverso il confine e in Ucraina orientale, lungo l'autostrada T2104 vicino a Vilkhuvatka, alcune immagini mostrano diversi convogli militari in movimento. Altri convogli sono stati visti l'11 aprile nella regione del Donbass e vicino alle città ucraine di Bilokurakyne e Kyslikva. Questi convogli ammonterebbero insieme a più di 200 veicoli tra cui carri armati, veicoli corazzati, artiglieria e attrezzature di supporto.

Altre immagini ci portano di nuovo nel sud dell’Ucraina, sopra Mariupol e dintorni, dove evidenti continuano a essere i segni dei bombardamenti in corso da parte dell’artiglieria russa. Fumo e fiamme sono stati osservati da una serie di edifici in tutta la sezione occidentale e orientale della città, nonché all'interno e nei pressi della fabbrica di ferro e acciaio Azovstal, il terreno della battaglia in corso tra le forze russe e ucraine. Infine, quelle che potrebbero essere due basi militari russe di rifornimento e manutenzione sembrano essere state allestite nell'Ucraina meridionale e in Crimea, probabilmente in funzione di supporto alle operazioni militari in corso a Mariupol, Kherson e Mykolaiv.