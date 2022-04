Luna, ecco perché le due facce sono così diverse

Un gigantesco impatto avvenuto 4,3 miliardi di anni fa potrebbe essere la causa delle forti differenze che contraddistinguono le due 'facce' della nostra Luna. A risolvere l'enigma che dura dai tempi delle missioni Apollo potrebbero essere le simulazioni pubblicate sulla rivista Science Advances dai ricercatori della Brown University, in collaborazione con la Purdue University, il Lunar and Planetary Science Laboratory in Arizona, la Stanford University e il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Era il1959 quando, per la prima volta, l'umanità riuscì a dare un'occhiata alla faccia nascosta della Luna grazie alla sonda sovietica Luna 3 e le differenze balzarono subito agli occhi: priva dei caratteristici toni di grigio più scuro, la superficie del lato lontano apparve molto più aspra, punteggiata da migliaia di crateri. Per 60 anni gli scienziati hanno cercato di risolvere il mistero. La risposta, secondo il nuovo studio, si troverebbe proprio in quelle sfumature che vediamo se alziamo lo sguardo verso il nostro satellite e che sono il risultato di una antica attività vulcanica. Perché il lato nascosto della Luna non ha segni simili? Secondo gli studiosi la risposta si troverebbe nel modo in cui si è formato il più grande e antico cratere meteoritico lunare, il bacino Polo Sud-Aitken (SPA).

La formazione del bacino SPA è stato un evento determinante nell'evoluzione della Luna. Attraverso simulazioni al computer di quello che potrebbe essere accaduto miliardi di anni fa, prima che la suoperficie lunare fosse interessata da attività vulcanica, lo studio afferma che il riscaldamento irradiato dall'impatto sul mantello lunare può aver creato le condizioni per la formazione della straordinaria asimmetria.

Secondo lo studio l'impatto che ha formato SPA, avrebbe creato un enorme pennacchio di calore che si sarebbe propagato all'interno della Luna. Quel pennacchio avrebbe portato alcuni materiali (una serie di terre rare ed elementi che producono calore come il torio) sul lato visibile del nostro satellite e proprio quella concentrazione di elementi avrebbe contribuito al vulcanismo che ha creato le pianure di lava sulla faccia più vicina.

"Sappiamo che grandi impatti come quello che ha formato SPA possono creare molto calore. La domanda è come quel calore abbia influenzato le dinamiche interne della Luna", spiega Matt Jones, della Brown University, autore principale dello studio. "Quello che dimostriamo è che in qualsiasi condizione si sia formato SPA, si sarebbe comunque determinata questa concentrazione di elementi che producono calore sul lato vicino. Quello che pensiamo è che ciò abbia contribuito allo scioglimento del mantello che ha prodotto i flussi di lava che vediamo in superficie".