Maradona, al via l'asta della maglia della "Mano di Dio" e del "Gol del secolo"

La sede londinese di Sotheby's mette all'asta la maglia indossata da Diego Maradona nella sfida dell'Argentina contro l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali del 1986. Il valore della maglia, che è in vendita in un'asta online dal 20 aprile al 4 maggio, è stimato tra 4 e 6 milioni di sterline (tra 4,8 e 7,2 milioni di euro). Si tratta di un vero e proprio cimelio del calcio e dello sport mondiale: fu infatti indossata da Maradona nella partita in cui segnò il famigerato gol in cui beffò Shilton con un tocco della "mano di Dio" ma anche quello che viene definito il "gol del secolo" con l'inarrestabile slalom che fece a fette la difesa inglese. In particolare si tratta della 'camiseta' che il Pibe de Oro indossò proprio nella ripresa quando segnò le due reti divenute leggendarie. Secondo gli esperti di Sotheby's le offerte potrebbero lievitare e battere il record per la maglia più costosa: quella dell'icona del baseball Babe Ruth, acquistata per 5,2 milioni di euro nel 2019.

Nelle scorse settimane è spuntato un 'giallo' sull'autenticità della maglia di Maradona e in particolare se sia quella effettivamente indossata dal campione argentino nel secondo tempo e poi data dal campione argentino a Steve Hodge, centrocampista della nazionale inglese, dopo la partita e ora messa all'asta. Dopo l'annuncio della vendita della maglia, la figlia di Maradona, Dalma, e l'ex moglie Claudia hanno affermato che la maglia non è la stessa con cui Maradona ha segnato i due gol. Sotheby's ne ha confermato l'autenticità facendo anche riferimento all'autobiografia di Maradona dove egli afferma di aver dato la maglietta all'ex calciatore di Nottingham Forest e Tottenham, oggi 59enne, nel tunnel prima di rientrare nello spogliatoio.