Mykolaiv, gli addetti dello zoo si rifiutano di abbandonare gli animali

Tigri, orsi polari ed elefanti vanno su e giù inquieti nei loro recinti dove sono evidenti i segni che la guerra ha lasciato: nello zoo di Mykolaiv i resti dei razzi russi sono sparsi un po' ovunque. Lo zoo di Mykolaiv, nel sud-ovest del paese, è una istituzione in Ucraina: fondato 120 anni fa, ospita circa 4000 animali ed è il più grande del paese.

Mykolaiv è un obiettivo strategico fondamentale per le truppe russe sulla strada per Odessa, e ha subito numerosi attacchi missilistici fin dall'inizio del conflitto. Il direttore Volodymyr Topchyi mostra a Reuters un razzo russo caduto sullo zoo: "Siamo nel museo dello zoo dove teniamo tutti i documenti. Qui c'è il razzo e anche questo è un documento. È caduto il 28 febbraio, proprio all'inizio della guerra".

Nonostante i continui allarmi antiaereo e il fragore delle bombe che cadono, in queste settimane gli addetti dello zoo non hanno mai smesso di recarsi al lavoro per nutrire e accudire gli animali e non vogliono andarsene e abbandonarli al loro destino: "È spaventoso, molto spaventoso. Ho paura per me, per i miei figli e per i miei nipoti. Non si può descrivere. Ma non si lasciano gli animali, e nemmeno noi possiamo andarcene. Se ce ne andiamo tutti, allora chi si occuperà di loro e si prenderà cura di loro. Siamo cresciuti con loro. Io stessa sono una ragazza di campagna, sono cresciuta e non li tradirò. Qualunque cosa ci succederà, succederà. E forse, la guerra se ne andrà", spiega Victorai Tsuskho, una delle guardiane dello zoo di Mykolaiv.