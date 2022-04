"Pazi snajper!": Sarajevo chiama Kiev a 30 anni dal terrore sul Viale dei cecchini

Nei giorni scorsi un grande telo bianco è stato collocato tra due edifici nel pieno centro di Sarajevo. Una semplice installazione per commemorare l'assedio che strinse la città dal 1992 al 1996. Durante l'accerchiamento, i sarajevesi utilizzavano anche teli come questi per proteggersi dalla mira dei serbo-bosniaci che sparavano sui civili rimasti in città.

Tutto ebbe inizio il 5 aprile 1992 quando, dai piani alti del celebre Holiday Inn, allora quartier generale di Radovan Karadzic, i cecchini aprirono il fuoco sulla folla che era scesa in strada a manifestare per la pace, uccidendo sei persone e ferendone molte altre. Da quel quel giorno per quasi quattro anni gli ‘sniper’, piazzati sulle colline circostanti la città, presero di mira scuole, ospedali e mercati.

Ma c'era una strada in particolare che divenne l'incubo dei sarajevesi. Lungo la Zmaja od Bosne e il viale Meša Selimović, iniziarono a spuntare scritte e cartelli che mettevano in guardia i passanti - “Pazi Snajper” (Attenzione cecchino) - e l'unica speranza di evitare la precisione letale dei colpi d'arma da fuoco era correre, correre e mettersi al riparo. Il viale che connetteva il centro storico della città alla periferia e all'aeroporto, trafficato e pieno di vita in tempo di pace, durante la guerra fu ribattezzato il “Viale dei cecchini”.

Durante l'assedio, per la maggior parte del tempo, gli abitanti di quella che allora era una popolosa città multietnica rimasero senza elettricità, acqua o riscaldamento, nascondendosi, oltre che dal fuoco incessante dei fucili di precisione, anche dalle 300 granate al giorno che si abbattevano sulla città. Un martellamento di cui ancora oggi tanti edifici di Sarajevo conservano la memoria.

In queste settimane le immagini dagli ospedali delle città ucraine sono diventate tristemente familiari, dal reparto pediatrico trasferito nel sottosuolo a Kiev nei primi giorni del conflitto, a quello bombardato di Mariupol fino all'ultimo preso di mira a Mykolaiv. Un déjà vu per chi oggi da Sarajevo segue le vicende ucraine e si riconosce nelle sofferenze della popolazione.

All'ospedale Abdulah Nakas non lontano dalla Zmaja od Bosne, racconta a Associated Press il dottor Dragan Stevanovic, arrivavano persone con ferite terribili causate dai proiettili dei cecchini o dalle granate, e i medici dovevano operare in condizioni limite: "Non avevamo elettricità né la maggior parte delle cose di cui un ospedale moderno ha bisogno per funzionare. Non avevamo luci, né riscaldamento, non potevamo sterilizzare gli strumenti in modo normale, non avevamo ascensori né altro".

I danni della guerra sono ancora visibili ai piani superiori dell'ospedale, a dimostrazione che, allora come ora in Ucraina, anche un posto come questo era un obiettivo. "Eravamo per tutto il tempo sotto attacco, tra cecchini e mortai e dovevamo preoccuparci della sicurezza dei nostri pazienti, dei feriti e del nostro personale", conclude Stevanovic.

"Il mondo ci guardava soffrire e ora noi guardiamo gli ucraini soffrire e non c'è niente che possiamo fare per aiutarli", dice Arijana Djidelija, 52 anni, insegnante di scuola elementare, intervistata da Associated Press “È una sensazione molto strana e difficile”.

Arijana era una giovane insegnante appena assunta quando iniziò l'assedio di Sarajevo. Mentre i cecchini serbi puntavano le loro armi anche contro le scuole, Arijana e i suoi colleghi si organizzarono per non far mancare la scuola ai bambini tenendo lezioni in aule ricavate in scantinati e negozi o in appartamenti abbandonati. Nell'inverno del 1993, un colpo di mortaio prese in pieno una di queste aule improvvisate nel quartiere di Dobrinja, uccidendo una sua collega e tre bambini, tutti sotto i 10 anni. "Dopo aver pianto e reso omaggio ai nostri morti, continuammo a insegnare, tale era la nostra volontà di proteggere la salute mentale dei nostri ragazzi, e dare loro un'educazione".

30 anni dopo, è il coraggio e la dedizione di tanti cittadini come Arijana e Dragan che Sarajevo celebra in questi giorni con mostre, concerti e spettacoli.

Dal 5 aprile 1992 fino al termine dell'assedio, durato più di 1.400 giorni, a Sarajevo morirono oltre 12.000 persone, tra cui 1.600 bambini.