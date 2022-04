Pyongyang demolisce l'hotel simbolo del dialogo tra le due Coree

Pyongyang intende procedere alla demolizione dell'Haegumgang Hotel uno degli ultimi simboli del dialogo tra le due Coree. Lo confermano funzionari di Seul. L'hotel di proprietà sudcoreana si trova in un resort nordcoreano. Il portavoce del ministero dell'Unificazione Cha Deok-cheol ha manifestato il rammarico della Corea del Sud per questo "smantellamento unilaterale" e ha esortato la Corea del Nord a impegnarsi in nuovi colloqui per risolvere i disaccordi sulle proprietà sudcoreane nel sito.

Seul ha costruito decine di strutture nella regione turistica del Monte Kumgang (Montagna di diamanti) in territorio nordcoreano per accogliere i turisti sudcoreani dalla fine degli anni '90, periodo di allentamento delle tensioni tra i due paesi rivali.

Nel 2019 il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva definito le strutture sudcoreane “fatiscenti” ordinandone la demolizione. Nel 2020 tuttavia l'arrivo della pandemia ha indotto Pyongyang a posticipare i lavori nel contesto delle misure di contenimento per prevenire il COVID-19.

Venerdì il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, che gestisce gli affari intercoreani, ha annunciato che la Corea del Nord ha riavviato il piano per lo smantellamento dell'Haegumgang Hotel.

L'hotel galleggiante di sette piani con 200 stanze, un nightclub, munito di un eliporto, che alla fine degli anni '80 si trovava in Australia, nei pressi della Grande Barriera Corallina, è ormeggiato sulla costa nordcoreana ed è stato aperto nel 1998 per ospitare i turisti nella regione del Mount Kumgang. I tour nella località furono sospesi nel 2008. Nel 2018, Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in concordarono la riapertura del resort. Poi il progressivo peggioramento delle relazioni tra i due paesi e la decisione che in queste ore Pyongyang sembra decisa a mettere in atto.

La regione turistica del Kumgang, l'hotel si trova a pochi chilometri dalla zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, è stato negli anni 2000 il luogo in cui migliaia di famiglie coreane, divise dalla guerra del 1950-53, hanno potuto riunirsi dopo più di sessanta anni di separazione.

Secondo le stime del Ministero dell'Unificazione di Seul ci siano circa 600.000-700.000 sudcoreani che hanno parenti in Corea del Nord.