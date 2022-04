Quel che resta del museo storico di Mariupol, le immagini

Gli impiegati del Museo del museo delle tradizioni locali di Mariupol cercano di recuperare i reperti danneggiati dopo l'incendio causato dai bombardamenti russi che hanno quasi interamente distrutto l'edificio il 21 marzo scorso. Molti oggetti sono parzialmente o completamente rovinati.

Alcuni reperti sono scomparsi. Su Telegram funzionari del consiglio comunale della città assediata hanno denunciato il saccheggio da parte degli occupanti e delle autorità separatiste filorusse di Donetsk che controllano l'area. Tra le opere che mancherebbero all'appello ci sono alcuni dipinti di Arkhip Kuindzhi - celebrato paesaggista nato a Mariupol intorno alla metà dell'Ottocento e che sia i russi sia gli ucraini considerano parte della propria storia dell'arte - il suo Tramonto rosso sul Dnipro è nella collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Distrutta nei bombardamenti anche la palazzina in stile ‘art nouveau’ dei primi del Novecento che ospitava il Museo d’Arte Arkhip Kuindzhi. Le opere originali di Kuindzhi non sarebbero state nel museo al momento dell'attacco, a differenza di opere di altri artisti come Ivan Aivazovsky, un contemporaneo di Kuindzhi.

Vedi anche:

Denis Prokopenko (Azov) e il messaggio all'Italia : "I soldati mangiano una volta al giorno" - Video

Kiev pubblica le foto di dieci presunti responsabili del massacro di Bucha

Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto

L'edificio stesso che ospita il museo ha un valore storico, in quanto è stato costruito nel XIX secolo, ha detto a Associated Press il ricercatore senior del museo Eduard Kravchenko. L'edificio è situato nel centro storico di Mariupol, accanto ad altri edifici che risalgono all'epoca dell'Impero russo.

I lavoratori del museo spiegano che gli oggetti esposti sono unici, e che la collezione era sopravvissuta alla seconda guerra mondiale. Molte opere sono state temporaneamente spostate in un altro museo per effettuare i lavori di restauro, e il personale spera di riportare tutti gli oggetti nel museo di Mariupol una volta che l'edificio sarà ricostruito.