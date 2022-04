Ramadan 2022, da oggi per 30 giorni digiuno e preghiera dal tramonto all'alba

Sabato 2 aprile inizia il Ramadan: il nono mese dell'anno nel calendario musulmano, quello dedicato al digiuno, ovvero a uno dei cinque precetti fondamentali del credo. Gli altri sono la professione di fede, la recita quotidiana delle cinque preghiere, l'elargizione dell' elemosina e il pellegrinaggio, almeno una volta nella vita, a La Mecca, in Arabia Saudita. La mancata osservanza di questi precetti, in alcune delle comunità più osservanti, può comportare l'imputazione del reato di apostasia, ovvero il ripudio totale della propria fede.

Il presidente americano Joe Biden ha definito il Ramadan “un mese di riflessione e di crescita spirituale'' e, su Twitter, ha voluto esprimere ''i migliori auguri'' suoi e della moglie Jill ''alla comunità musulmana negli Stati Uniti e nel mondo intero''.

La comunità musulmana, come dimostrato dall'emittente al-Jazeera, ha voluto rivolgere un pensiero ai musulmani che vivono in Ucraina e che celebreranno il Ramadan ''sotto le bombe'' e con movimenti limitati dal coprifuoco. Nel territorio sotto attacco, spiega al-Jazeera, in molti hanno deciso di usare la Zakat al-Fitr, l'elemosina rituale prevista dal terzo pilastro dell'Islam, per le persone maggiormente colpite dal conflitto.

"Dobbiamo assicurare che questo mese sacro del Ramadan non sia oscurato dalla tristezza del popolo in Ucraina", ha detto il presidente dell’Ucraina Zelensky.

Nel Ramadan, per 30 giorni, tutti i fedeli eccetto i minorenni, i vecchi, i malati, le donne che allattano o in gravidanza, sono chiamati ad astenersi dal mangiare e dal bere, dall'alba al tramonto. Mentre hanno un’esenzione temporanea le donne durante il ciclo mestruale e chi si trova in viaggio.

Fino al 2 maggio, i musulmani, insieme al digiuno, nelle ore diurne dovranno astenersi anche dai rapporti sessuali, dal fumare e dai peccati di parola (come la calunnia, la bestemmia, la menzogna). Sono condannate le azioni violente e c’è l’obbligo di pregare e compiere atti di beneficenza.

Il Ramadan termina con la festa dell'interruzione, durante la quale le comunità islamiche creano occasioni di incontro e di condivisione con persone nuove .

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, a tal proposito ha detto: "Mi unisco al presidente Biden nell'augurare a tutti i musulmani del mondo un benedetto Ramadan. Sebbene il Covid abbia reso difficile gli incontri negli ultimi due anni, spero che quest'anno consenta più incontri di persona e un più profondo senso di connessione per tutti".

Mentre l’augurio del premier canadese, Justin Trudeau, è stato: "Ai canadesi musulmani in tutto il Paese: mentre digiunate, pregate e riflettete con i vostri cari, voglio augurarvi un mese benedetto e pacifico".

Il mese di digiuno e preghiera, secondo la tradizione islamica, coincide con il momento in cui il profeta Maometto ricevette la rivelazione del Corano "come guida per gli uomini di retta direzione e salvezza" e non cade sempre esattamente nello stesso periodo, perché quello degli islamici è un calendario lunare e la numerazione dell'anno non coincide con il nostro, perché i musulmani iniziano a contare da quello che per gli altri è il 622 d.C., quando Maometto lascò La Mecca per recarsi a Medina.