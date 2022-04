Il principe Louis compie 4 anni. Le nuove foto di mamma Kate scattate sulla spiaggia

Il principe Louis, figlio del duca e della duchessa di Cambridge e quinto nella linea di successione al trono britannico, festeggia i suoi 4 anni. Come da tradizione sono apparsi su Instagram gli auguri dei genitori e una serie di nuovi scatti realizzati da mamma Kate, appassionata fotografa. Louis sorride e corre sulle dune di Norfolk con in mano una palla da cricket.

Nato nel 2018, aveva solo due anni quando è scoppiata la pandemia che lo ha tenuto al riparo dai tabloid: si è affacciato solo una volta dal balcone di Buckingham Palace in occasione del Tropping The Colour del 2019, conquistando tutti con un simpatico broncio.

Non mancano però i reportage “in famiglia” realizzati dalla duchessa di Cambridge in persona che, da membro onorario a vita della Royal Photographic Society che le ha riconosciuto "talento ed entusiasmo", spesso permette che vengano pubblicate sue foto per celebrare occasioni importanti come i compleanni.

Louis, che assomiglia molto al fratello George - che oggi festeggia l'onomastico - e alla mamma, frequenta la Willcocks Nursery School di Londra, vicino a Kensington Palace.