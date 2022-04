“Sorbona occupata contro Macron, Le Pen e il loro mondo”

Centinaia di studenti universitari hanno occupato o picchettato diversi edifici della Sorbona e di altre università a Parigi e a Nancy per esprimere la loro rabbia nei confronti di entrambi i candidati che si sfideranno domenica 24 aprile al ballottaggio delle elezioni presidenziali: il presidente in carica, il centrista Emmanuel Macron, e la sfidante della destra radicale, Marine Le Pen. Per gli universitari, nessuno dei due farebbe abbastanza né per l'emergenza climatica né per contrastare la povertà.

Alla Sorbona gli occupanti hanno lanciato volantini e gridato in coro “siamo tutti antifascisti”, ricambiati dai molti solidali che si erano radunati all'esterno e che successivamente sono stati dispersi dalla polizia con il gas lacrimogeno. Su uno striscione appeso all'esterno della facoltà di lettere c'è scritto “Sorbonne occupata contro Macron, Le Pen e il loro mondo”. Contemporaneamente, altri studenti hanno bloccato con una sorta di barricata l'ingresso di Sciences-Po, il prestigioso istituto di studi politici dove ha insegnato anche Enrico Letta prima di accettare l'incarico da segretario del Pd.

“Abbiamo provato Macron e non ci è piaciuto, mentre Le Pen al potere… non vogliamo nemmeno provarla, è una prospettiva ripugnante”, dice Lola, studentessa della Sorbona, mentre Gabriel, davanti a Sciences-Po sottolinea che "i giovani sono preoccupati per le questioni ambientali, per quelle sociali, antirazziste, femministe e lgbtq, è davvero necessario che ci sia un candidato che ci rappresenti. Mentre ora abbiamo solo due candidati di destra, nemici dei lavoratori e dei giovani, non possiamo accettare altri cinque anni di austerity e inquinamento".

Altre manifestazioni sono state annunciate per sabato prossimo, convocate da diverse sigle di sinistra tra cui il grande sindacato Cgt, ma in questo caso l'obiettivo delle proteste sarà solo Marine Le Pen. Intanto, un sondaggio diffuso oggi, realizzato da Ipsos-Sopra Steria per Franceinfo e Le Parisien-Aujourd'hu, dà Emmanuel Macron vincitore con il 55% delle intenzioni di voto, contro il 45% di Marine Le Pen. Il margine di errore dichiarato è di 3,2 punti.

Domenica 24 al ballottaggio si opporrà "il blocco popolare contro quello elitario, il popolo contro l'oligarchia", ha detto oggi Marine Le Pen in un comizio ad Avignone, e ha aggiunto che "se eletta, la mia prima visita sarà dedicata all'Europa per trasformare gradualmente l'Ue in una alleanza europea delle nazioni". Emmanuel Macron, invece, ha tenuto un comizio a Le Havre, città in cui a ottenere più voti al primo turno è stato il candidato di sinistra Jean-Luc Melenchon: l'attuale inquilino dell'Eliseo ha contestato la proposta di Le Pen di fermare la costruzione di nuove pale eoliche: "È un'aberrazione, è lo stop all'utilizzo delle rinnovabili". Mercoledì prossimo avrà luogo l'attesissimo faccia a faccia televisivo tra i due candidati.