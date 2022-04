La Milano Marathon: tornare a correre insieme dopo due anni e dire no alla guerra

Città della moda e del design e capitale italiana del running. Milano si conferma regina della maratona tricolore e per l’ennesima volta regala una giornata di grande sport. Tra maratona e staffetta, oltre 13 mila i partecipanti. Condizioni perfette ,fresco e asciutto, sui 42 chilometri e 195 metri del capoluogo lombardo, che continua a essere la maratona più veloce d’Italia e in uno scontro virtuale tra capitali europee batte per pochi secondi sul tempo finale la maratona di Parigi, che si svolgeva in contemporanea. Ha vinto per distacco la Telepass Milano Marathon 2022 Titus Kipruto, in 2.05.05, suo nuovo primato personale. Piazza d’onore per Daniel Kibet con 2.05.20 e terzo Alphonce Felix Simbu con 2.06.20. Grande prestazione per Iliass Aouani, atleta della Fiamme Azzurre al debutto sulla distanza di maratona: il suo tempo è un clamoroso 2.08.34, che gli è valso il decimo posto assoluto, primo degli europei. È l’esordio più veloce mai visto nella maratona italiana. Tra le donne, successo di Vivian Kiplagat con 2.20.18, suo nuovo primato personale, al terzo sigillo a Milano.