Suor André, 118 anni, è da oggi la persona più anziana del mondo. Nel 2021 ha battuto il Covid

Dopo la morte, avvenuta il 19 aprile e comunicata ieri, di Kane Tanaka, la giapponese che il 2 gennaio scorso aveva compiuto 119 anni, la palma della persona più anziana del mondo passa ad una suora francese di 118 anni e 73 giorni, suor André, nata Lucile Randon, gia' donna più anziana di Francia e d'Europa.

Lo scrive il Guinness dei primati che sottolinea, peraltro, che si tratta anche della "persona più anziana che è sopravvissuta al Covid". La religiosa, che era già la persona più anziana della Francia e dell'Europa, è nata l'11 febbraio 1904 a Alès (Gard) e vive oggi nella residenza Sainte-Catherine-Labouré di Toulon.

Suor André ha accolto la notizia con "fierezza" ma anche con umilta'. E il rammarico di "non poter restituire agli altri" tutto ciò che le donano. Il suo messaggio: "Che le persone si aiutino e si amino invece di odiarsi. Se condividessimo tutto questo, le cose andrebbero molto meglio!", ha assicurato. Alla solita domanda sul segreto della sua longevità, ha risposto sorridendo: "questo lo sa solo il buon Dio".

La suora francese è nata Lucile Randon l’11 febbraio 1904 nel sud della Francia e recentemente ha festeggiato il 118esimo compleanno con il suo tradizionale cocktail di porto e cioccolato. “Non li sopporto più, gli ospiti, non sono così amichevole", ha spiegato recentemente la suora all'AFP durante un'inchiesta sui supercentenari che sfidano la scienza. "Sono sempre stato apprezzata per la mia saggezza e la mia intelligenza, e ora mi prendono in giro perché sono resistente", ha aggiunto.

Nata da una famiglia protestante non praticante, suor André, il nome scritto nella forma maschile in omaggio a uno dei suoi tre fratelli, era una governante prima di entrare nell’ordine delle Figlie della Carità. Ha lavorato fino alla fine degli anni '70 e poi ha trascorso 30 anni in una casa di riposo in Savoia prima di arrivare al a Tolone, dove ancora si occupa, con una quindicina di altre suore, della messa del mattino.

Nel 2021 suor André ha superato anche la prova del Covid-19. Come in tante case di riposo francesi e non, anche quella in cui risiede era divenuta un focolaio con 81 residenti contagiati durante la pandemia. Una decina sono deceduti ma lei, nonostante l'età, ha sconfitto il virus.

La seconda persona più anziana del pianeta è ora una donna polacca di 115 anni.