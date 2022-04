Gli sfollati da Mariupol e da Berdiansk arrivano a Zaporizhzhia

Una colonna di autobus che trasportavano sfollati, tra loro alcuni degli abitanti della città portuale assediata di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, è arrivata a Zaporizhzhia, città controllata dall'esercito di Kiev.

A bordo c'erano anche i residenti di Mariupol che erano riusciti a raggiungere la città di Berdiansk, occupata dalle forze russe, dove erano stati prelevati dal convoglio, secondo testimonianze raccolte dall'Afp.

Tra loro c'è chi ha camminato per 15 chilometri per lasciare la città prima di trovare altri mezzi per un viaggio durato dodici ore, invece delle tre che bastavano prima della guerra.