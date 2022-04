Anton e Nastya, sposi tra le macerie di Kharkiv

Un velo leggerissimo di tulle bianco di fortuna appena a coprirle i calzoni, di pelle nera come gli stivali e il giubbotto che indossa. È una sposa speciale, divisa tra la felicità e la drammaticità del momento che, in altri tempi, le avrebbe regalato un matrimonio che non fosse celebrato in un edificio sventrato.

Si sono sposati così Anton, un medico volontario e Nastya, un’infermiera oncologica, lo scorso 3 aprile all’interno di un centro commerciale di Kharkiv devastato dai bombardamenti.

I due, sin dall’inizio del conflitto, si sono adoperati senza sosta per fornire assistenza medica ai concittadini rimasti a casa a cui hanno portato medicine, facendo anche collette per potersele procurare.

Il dramma è presente in ogni scatto intorno a loro, ma i fiori che cingono la testa della donna sono freschi come lo sguardo che lo sposo le riesce a riservare in quello più intimo che riescono a scambiarsi, nonostante tutto.