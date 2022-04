Un cane veglia il corpo di un uomo. Gli scatti che raccontano il massacro di civili a Bucha

Queste immagini sono state scattate dal fotografo AFP Agence France-Presse a Bucha, teatro di un efferato massacro perpetrato dalle forze russe. Un cane veglia il cadavere di un uomo, forse il suo padrone, ucciso mentre andava in bicicletta. L'immagine successiva mostra la rimozione del corpo da parte degli ucraini una volta ripreso il controllo della città. Il cane è sempre lì, non abbandona il suo migliore amico.

Ogni singolo scatto di Bucha racconta una storia. Un abbraccio tra due persone che si sono ritrovate. Una busta di plastica con delle patate che giace accanto a un uomo riverso al suolo. Una ciabatta fucsia che spunta dalla terra. Si intravede la mano di una donna, ha le unghie smaltate. Molti cadaveri hanno le mani legate dietro alla schiena con nastri bianchi, quelli usati per identificare i civili.

Secondo alcuni media di Mosca, quella, secondo cui il massacro di Bucha sarebbe stato commesso dalle truppe russe in ritirata, è una fake news. Il mondo intero però condanna la strage. Tutti i vertici della istituzioni Ue sono intervenuti per denunciare l'accaduto. A partire dal presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, il quale, così come la presidente del Pe Roberta Metsola, ha sottolineato l'esigenza di adottare nuove e più dure sanzioni contro la Russia. Ursula von der Leyen e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, hanno poi sollecitato un'inchiesta indipendente su quanto accaduto da avviare al più presto. Con l'obiettivo, ampiamente condiviso a Bruxelles, di portare davanti al Tribunale penale internazionale dell'Aja i responsabili di massacri classificabili come crimini di guerra.

E quello di Bucha non sarebbe il solo. "Questa non è un'atrocità una tantum. Questo è il modo in cui i russi conducono la guerra anti partigiana", ha sottolineato Jack Watling di Rusi, think tank britannico sulla difesa e la sicurezza, intervistato dal programma Today di BBC Radio 4. "Penso che in quelle aree in cui i russi si sono impossessati del territorio, scopriremo un numero significativo di atti come questo".

"L'intento di quelle atrocità sarà lo stesso, quello di vendicarsi contro la popolazione per l'audacia di resistere. Penso che questo sarà molto diffuso", ha aggiunto."Hanno fatto la stessa cosa in Afghanistan. Hanno fatto la stessa cosa in Cecenia e nella seconda guerra mondiale".