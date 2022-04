Vernice rossa contro l'ambasciata russa a Roma per protestare contro la guerra

L’ingresso dell’ambasciata russa a Roma è stato imbrattato con della vernice rossa. A denunciarlo è stata la stessa ambasciata con un messaggio su Facebook: "L'11 aprile alle 6.20, l'ingresso dell'Ambasciata russa in Italia è stato aggredito con la vernice. Sul posto è arrivata la polizia. L'autore è stato fermato. In relazione all'incidente, è stata inviata una Nota verbale al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con la richiesta di rafforzare le misure di sicurezza della missione e di condurre un'indagine obiettiva sull'incidente".

L'autore del gesto, un cittadino ucraino di 43 anni che risiede regolarmente in Italia, è stato immediatamente fermato e non ha tentato la fuga. Denunciato in stato di libertà dalla polizia: dovrà rispondere di deturpamento e imbrattamento. Ha spiegato che il rosso simboleggia il sangue versato dall'Ucraina nella guerra voluta dalla Russia.

Nei giorni scorsi l'olimpionica lituana di nuoto Rūta Meilutytėlo si era immersa nello stagno davanti all'ambasciata russa a Vilnius colorato di rosso con una vernice ecologica per denunciare le operazioni militari russe.

Il nobel per la pace russo Dimitry Muratov è stato assalito da un ignoto che gli ha tirato addosso vernice rossa al grido "Muratov, è per i nostri ragazzi' a bordo del treno Mosca-Samara.