Il Festival di Cannes tra 'Zombie' e Palma d'oro a Whitaker. Zelensky a sorpresa in video

Dopo un'edizione 2020 cancellata e una edizione ridimensionata lo scorso anno, il Festival di Cannes ha risteso il tappeto rosso per quello che gli organizzatori sperano sarà un ritorno al grande spettacolo in Costa Azzurra. Le star hanno sfilato in occasione dell'apertura della 75° edizione della kermesse cinematografica che è stata segnata dall'intervento a sorpresa in video del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Serve un nuovo Chaplin che dimostri che il cinema di oggi non è muto", ha detto nel collegamento accolto da una ovazione. Nel suo intervento ha citato capolavori della storia del cinema come 'Il Grande Dittatore' e Apocalypse Now. "L'odio alla fine scomparirà e i dittatori moriranno. Siamo in guerra per la libertà", ha detto.

Diversi i film di importanti registi ucraini

Il festival ha escluso i russi con legami con il governo. Sullo schermo ci saranno diversi film di importanti registi ucraini, tra cui il documentario di Sergei Loznitsa 'The Natural History of Destruction'. I filmati girati dal regista lituano Mantas Kvedaravicius prima di essere ucciso a Mariupol ad aprile saranno mostrati anche dalla sua fidanzata, Hanna Bilobrova.

21 le pellicole in concorso

21 i film che in questi 12 giorni si contenderanno il prestigioso premio principale del festival, la Palma d'Oro, mentre una manciata di titoli hollywoodiani di alto profilo tra cui 'Top Gun: Maverick', 'Elvis' e 'Three Thousand Years of Longing' verranno lanciati proprio a Cannes.

Palma d'oro a Forest Whitaker

Star internazionale della serata Forest Whitaker, che a 60 anni ha ricevuto la Palma d'Oro per una carriera segnata dall'Oscar per la sua interpretazione di Amin Dada, il dittatore ugandese, in "L'ultimo re di Scozia" (2007), o per il suo ruolo di killer per Jim Jarmusch in "Ghost Dog" (1999). L'attore afroamericano, che dirige anche un'associazione di beneficenza che combatte la povertà dal Sudan del Sud al Messico passando per Seine-Saint-Denis, è un habitue' della Croisette, dove ha vinto un premio per la migliore interpretazione nel 1988 per "Bird" di Clint Eastwood dove interpretava Charlie Parker.

In giuria anche la nostra Jasmine Trinca

Nel giorno dell'inaugurazione ufficiale è stata presentata la giuria che assegnerà la Palma d'Oro. L'attore francese Vincent Lindon guida una squadra che comprende Deepika Padukone, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, Jasmine Trinca, Ladj Ly, Noomi Rapace, Jeff Nichols e Joachim Trier. Anche le questioni di uguaglianza di genere saranno presenti al Festival di Cannes, dove non più di cinque registe hanno mai fatto parte della scaletta del concorso per la Palma d'Oro e solo due registe hanno vinto. Fremaux ha difeso il festival, sostenendo che seleziona i film esclusivamente sulla base della qualità. Il tradizionale festival di Cannes, tempio più grande e sfavillante del mondo del cinema, delle polemiche e del glamour sarà uno spettacolo di 12 giorni di anteprime sul tappeto rosso e accordi cinematografici dilaganti su e giù per la Croisette.

Il festival ospita i creatori di Tik Tok

Il festival in questa edizione ospita i creatori di TikTok da tutto il mondo e organizza un concorso separato per i migliori (brevissimi) video creati durante il festival. Fremaux l'ha definita una "partnership giovane" e ha garantito che TikTok non sarà il futuro del cinema.

Eliminati in gran parte i protocolli pandemici

Dopo che l'anno scorso ha richiesto regolari test per Covid-19 e mascherine nei cinema - e nessun bacio sul tappeto rosso - Cannes ha in gran parte eliminato i protocolli pandemici. Le mascherine sono consigliate all'interno ma sono indossate raramente. "Quest'anno tutti volevano venire a Cannes", ha detto Thierry Fremaux, direttore artistico del festival, prima dell'apertura. Tutti volevano incontrarsi di nuovo", ha aggiunto.

Cruise e Bellocchio protagonisti della seconda giornata del Festival

Star della seconda giornata del Festival, Tom Cruise. L'attore, 60 anni il 3 luglio, mantiene un appeal senza tempo e piace anche alle nuove generazioni, presenta il sequel di "Top Gun" che nel 1986 gli diede il successo planetario. Ora sbarca sulla Croisette con “Top Gun: Maverick, un film tra nostalgia e nuove sfide tecnologiche nelle sale dal 25 maggio, dopo il passaggio Fuori Concorso. Per l'Italia, invece Marco Bellocchio porta la sua prima serie tv ‘Esterno notte’ dedicata al rapimento Moro (che aveva raccontato vent'anni fa con Buongiorno notte). Protagonisti: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. L'opera arriverà come film nelle sale italiane in due parti, la prima il giorno stesso della presentazione a Cannes, la seconda dal 9 giugno 2022 e sarà trasmessa nell'originale formato seriale in autunno su Rai 1. Un altro italiano poi è il protagonista del film d'apertura della Quinzaine des Réalisateurs, diretta dall'italiano Paolo Moretti. Liberamente ispirato a ‘Le vele scarlatte’ dello scrittore russo pacifista Aleksandr Grin (1925), il film di Pietro Marcello è un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico che ha al centro una giovane donna, il rapporto con il padre falegname, la passione per il canto e una profezia che riguarda lei e delle vele rosse nel suo destino.