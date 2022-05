20 maggio 2019, Zelensky diventa presidente dell'Ucraina

Volodymyr Zelenskiy è salito al potere tre anni fa con l'obiettivo di porre fine alla guerra con i separatisti filorussi nell'Ucraina orientale. Dal 24 febbraio scorso è diventato il leader di un paese sotto attacco da parte di Mosca al centro di un conflitto di portata globale. Zelensky, attore diventato famoso nel suo paese grazie a una commedia televisiva che raccontava l'inattesa ascesa politica di un insegnante, ha prestato giuramento come sesto presidente dell'Ucraina il 20 maggio 2019.



In campagna elettorale non aveva mancato di tessere parallelismi con la fiction, presentandosi come l'uomo qualunque schierato dalla parte dei cittadini contro la classe politica corrotta. Come primo atto, sciolse il parlamento ancora dominato dai lealisti del suo predecessore Petro Poroshenko e dai partiti più piccoli, convocando elezioni politiche che consentirono al suo partito, Servitore del popolo, di entrare in parlamento.