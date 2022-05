Civili sotto le bombe a Severodonetsk

Mentre a Mariupol, città simbolo del conflitto in Ucraina caduta in mano ai russi, prosegue l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal, Mosca e Kiev si preparano alla battaglia per Severodonetsk, nel Lugansk.



L'esercito russo sta concentrando qui uomini e mezzi nel tentativo di sfondare vicino a Popasna in direzione della città che, dopo la proclamazione della repubblica popolare di Lugansk nel 2014, è diventato il centro amministrativo dell'area della regione ancora sotto il controllo ucraino.

Due giorni fa è stato bombardato l'ospedale di Severodonetsk mentre tra ieri e oggi, secondo quanto riferisce il capo dell'amministrazione militare locale ucraina, nel Donbass 10 civili tra cui 2 bambini sono morti nei bombardamenti russi.

Per evitare l'accerchiamento di Severodonetsk e rallentare l'avanzate delle truppe russe gli ucraini hanno fatto saltare due ponti sul fiume Borova che collegano la città a Rubizhne, caduta almeno in parte in mano russa negli ultimi giorni.

Questa evoluzione sul campo è stata al centro dell'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi alle Camere: “L'avanzata russa procede più lentamente del previsto. Nell'ultima settimana le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv nell'Est del Paese, la seconda città per popolazione in Ucraina. L'esercito ucraino ha finora respinto i tentativi da parte russa di attraversare il fiume Severskij Donec', e quindi di accerchiare Severodonetsk - a circa 100 chilometri a nord-ovest di Lugansk. Nel sud-est dell'Ucraina, l'offensiva russa si è trasformata in un'occupazione militare.”